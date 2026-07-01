Bélgica x Senegal pela Copa do Mundo; veja como foi

A Bélgica está nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. O time europeu buscou a virada na prorrogação, mesmo após estar perdendo por 2 a 0, e venceu por 3 a 2 a seleção africana.
Diarra e Sarr abriram o placar para os africanos, mas Lukaku e Tielemans. Duas vezes, garantiram a classificação para os europeus. O terceiro gol belga foi, de pênalti, aos 14 da prorrogação.
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