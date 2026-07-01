Copa do Mundo

No sufoco
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Bélgica vira com gol de pênalti na prorrogação e elimina Senegal da Copa do Mundo

Belgas perdiam até os 40 minutos do segundo tempo e buscaram classificação

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João Praetzel

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