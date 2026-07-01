Pode não ser a melhor geração da história da Bélgica, mas é a mais persistente. Depois de estar perdendo por 2 a 0 para Senegal até os 40 minutos do segundo tempo, os belgas buscaram o 2 a 2, fizeram o terceiro na prorrogação e seguem vivos na Copa do Mundo.
Diarra e Sarr marcaram para os africanos, mas Lukaku e Tielemans. Duas vezes, garantiram a classificação para os europeus. O terceiro gol belga foi, de pênalti, aos 14 minutos da prorrogação.
Agora, a Bélgica espera o vencedor da partida entre Estados Unidos e Bósnia, que duelam nesta quarta, às 21h, para saber quem irá enfrentar nas oitavas. O duelo por uma vaga nas quartas será na segunda (6).
Como foi o jogo?
A primeira grande chance da partida foi de Sarr. Aos 12, Papa Gueye mandou para a área, Courtois falhou, mas o atacante senegalês chutou na trave. No rebote, caído, ele tocou para fora.
Com calma e paciência, Senegal não demorou a abrir o placar. Mané cruzou na medida para Sarr. De novo, a bola bateu no poste de Courtois. Só que dessa vez, Diarra ficou com a sobra e tocou para dentro do gol belga aos 23 minutos — 1 a 0.
A resposta da Bélgica veio já nos minutos finais do primeiro tempo. Doku limpou a marcação e finalizou. A bola desviou e quase enganou Diaw. Em seguida, o goleiro senegalês fez uma bela defesa. De Cuyper bateu a queima roupa e o camisa 23 espalmou para a linha de fundo.
Segundo tempo
Atrás do placar, o técnico Rudi Garcia optou fazer apenas uma mudança. Lukaku entrou na vaga de De Ketelaere.
Sem conseguir conter a velocidade de Senegal e com dificuldades para jogar com linha alta, os belgas seguiram sofrendo. Aos cinco, Diarra recebeu na marca do pênalti e chutou por cima. No minuto seguinte, no entanto, a bola caiu no pé certo.
Niakhaté lançou nas costas da defesa, Sarr matou no peito e soltou um chute indefensável para Courtois — 2 a 0 para os africanos.
Com a desvantagem de dois gols, Garcia resolveu mudar o time. Principais nomes da equipe, De Bruyne, do Napoli, e Doku, do Manchester City, saíram para as entradas de Raskin e Lukébakio.
As trocas mantiveram a lentidão do time belga. As poucas chances criadas pouco assustaram o goleiro Diaw. A situação chegou a causar discussão entre dois jogadores belgas. Na parada para hidratação, Tielemans e Trossard tiveram que ser contidos por Lukaku após trocarem empurrões.
A cinco minutos do fim do tempo regulamentar, enfim a Bélgica desencantou. Em cruzamento rasteiro, Lukaku se antecipou ao marcador e diminuiu para os belgas.
E a persistência dos europeus deu resultado com a dupla da discussão de mais cedo. Em falha na saída de Diaw, Tielemans aproveitou cruzamento de Trossard e empatou aos 43 minutos. Nervosismo e prorrogação garantidos.
Mais 30 minutos
Os dois gols marcados no final do tempo regulamentar deram gás à Bélgica no começo da prorrogação. Se quem mandava no jogo era Senegal, a dinâmica mudou.
Foram os belgas que passaram a mandar na partida e ficaram mais próximos de marcar. Aos 10, Lukaku, sozinho, furou na frente do goleiro. Depois, o chute cruzado de Raskin foi direto para fora.
Senegal foi assustar o gol de Courtois apenas aos 3 minutos do segundo tempo da prorrogação. A jogada pelo lado direito de ataque encontrou Mbaye dentro da área. De canhota, o chute saiu sem direção e foi para fora.
A Bélgica carimbou a trave já no final. Lukébakio aproveitou a sobra dentro da área e chutou alto. No entanto, a bola bateu no travessão. No lance, Tielemans foi derrubado por Camara. No campo, o árbitro Saíd Martínez não deu o pênalti, mas foi chamado pelo mexicano Guillermo Pacheco para rever o choque no VAR.
Na marca da cal, o capitão Tielemans teve a tranquilidade para marcar o terceiro gol belga e assegurar a vaga nas oitavas de final.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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