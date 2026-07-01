Bélgica enfrenta Senegal para prolongar o último suspiro de expoentes de uma grande geração

Bélgica goleou a Nova Zelândia. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Não há mais burburinho em relação à seleção belga. Uma primeira fase opaca, com suor suficiente para passar de fase. Se no passado a Bélgica fez tanto barulho, desta vez adota um futebol modesto na Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (1), a outrora aclamada geração belga tenta prolongar o seu último suspiro em Copas do Mundo diante de Senegal, a partir das 17h.

Mas ainda foi possível ver lampejos de De Bruyne, Lukaku e Courtois. Flashes incapazes de fazer o mundo ver a Bélgica como candidata a um lugar nas fases mais avançadas da Copa do Mundo. Críticas da imprensa belga irritaram o técnico Rudi Garcia, francês de nascimento.

— Eu realmente não gostei que os chamassem de ultrapassados. Quando um país tem jogadores deste calibre, você os apoia — disparou.

É uma maneira de incentivar seus veteranos, feridos de batalhas recentes, De Bruyne sofreu uma grave lesão muscular ao cobrar um pênalti pelo Napoli. Disputou apenas 21 jogos na temporada. Seu companheiro de seleção e de clube, Lukaku viveu dias piores. Entrou em campo apenas sete vezes, sempre às turras com uma lesão e com os dirigentes do clube.

Na fase de grupos, a Bélgica empatou com os poucos cotados Egito e Irã. Na rodada final, goleou a Nova Zelândia.

Courtois jogou mais vezes pelo Real Madrid. Mas viveu os altos e baixos de uma temporada sem título.

Senegal também tem a sua tentativa de Canto do Cisne personificado em Sadio Mané. O atacante que fez história no Liverpool está com 34 anos e atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Sua força ofensiva ajudou o Senegal a marcar oito gols, embora não tenha marcado nenhuma vez. O time foi às redes em todas as partidas, mas a defesa parecia uma peneira, gerando derrotas para França e Noruega. A classificação surgiu em goleada sobre o Iraque.

Por, ao menos, 90 minutos Bélgica e Senegal ainda respiram na Copa. Para uma delas, o último suspiro chegará.