Balogun: veja a justificativa da Fifa para anular a suspensão do jogador dos Estados Unidos

Balogun foi expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus no jogo contra a Bósnia. CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Comitê Disciplinar da Fifa decidiu anular a suspensão do jogador norte-americano Folarin Balogun, expulso no jogo contra a Bósnia. Com a decisão, o atleta, que é o artilheiro dos Estados Unidos na competição, está liberado para enfrentar a Bélgica pelas oitavas de final, em jogo que ocorre nesta segunda-feira (6).

Conforme alega a Fifa, a decisão foi tomada com base no artigo 27 do Código Disciplinar da organização. O artigo em questão prevê que o "órgão judicial pode suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar."

"Por força do Artigo 27 do FDC, a implementação da suspensão automática de jogos para Florian Balogun é suspensa por um período probatório de um (1) ano", diz parte do comunicado publicado no site da entidade.

Balogun cometou falta em Muharemovic e foi expulso. MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Na partida, o árbitro brasileiro Raphael Claus expulsou Balogun aos 18 minutos do segundo tempo, após pisão no tornozelo de Muharemovic. A expulsão deveria gerar uma sanção automática de um jogo de suspensão, segundo o Artigo 10.5 das regras da Fifa para a competição.

A decisão de anular a suspensão de Balogun foi anunciada neste domingo (5). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu à Fifa pela anulação. Segundo reportagem do New York Times, o presidente norte-americano havia pedido à entidade a revisão da expulsão.