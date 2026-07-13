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Balogun, árbitro barrado, vistos negados e Irã: homem forte do governo Trump explica as polêmicas da Copa do Mundo

Em entrevista a Zero Hora, diretor-executivo da Força-Tarefa da Casa Branca para o Mundial, Andrew Giuliani, deu a versão do governo dos Estados Unidos sobre os temas controversos da competição, elogiou a torcida brasileira e sinalizou que o presidente americano deve estar presente em algum dos jogos finais

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Rodrigo Oliveira

Direto de Atlanta

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