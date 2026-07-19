Bairro de Maradona, da estreia de Messi e da infância de D'Alessandro comemora aniversário na expectativa pelo título da Argentina

A esquina das ruas Gavilán e Linneo está longe de ser um centro turístico como Obelisco, Puerto Madero, Recoleta ou Casa Rosada. Mas basta dizer que elas ficam em La Paternal para despertar a atenção de quem gosta de futebol.
Para um lado, a três quadras desse cruzamento, onde ocorria a festa de aniversário do bairro, está a casa em que viveu Diego Armando Maradona. Para o outro, também a três quadras, fica o estádio do Argentinos Juniors, palco da estreia de Lionel Messi pela seleção argentina.
O bairro é completamente ligado a Maradona. Na rua Lazcano, 2257, endereço onde o craque morou nos tempos de Argentinos Juniors, seu primeiro clube, além da inscrição "La casa de Dios", diz: “Aqui viveu feliz”.
Os traços da casa são os mesmos de quase 50 anos atrás. Os móveis que não são originais foram substituídos por réplicas. Mas o ambiente, em sua essência, permanece idêntico.
No entorno, bares, armazéns, açougues e outros comércios fazem alusões a Diego. O estádio, então, nem se fala.
Além do nome, Diego Armando Maradona, a cancha do Argentinos está toda pintada com imagens do camisa 10. E há um museu dedicado a ele - e ao clube.
A curiosidade é que Messi também tem ligação com o bairro. Natural de Rosário e transferido para Barcelona na adolescência, Lionel fez sua primeira partida pela Argentina nesse estádio. Em um jogo organizado às pressas justamente porque a Espanha queria naturalizar Messi, a Argentina enfrentou o Paraguai sub-20.
La Paternal ainda tem outras ligações com o futebol. Foi neste bairro que craques como Riquelme e D’Alessandro deram seus primeiros chutes.
Agora, a expectativa é pela final da Copa do Mundo. O bairro está pronto para receber o público e apoiar a seleção.
Um lugar tão importante para o futebol, com tantos camisas 10, merece parabéns especial nesses 122 anos.
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