Copa do Mundo

Comemoração histórica
Notícia

Bairro de Maradona, da estreia de Messi e da infância de D'Alessandro comemora aniversário na expectativa pelo título da Argentina

La Paternal vive a expectativa pela decisão da Copa do Mundo, entre a seleção argentina e Espanha

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Rafael Diverio

De Buenos Aires

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