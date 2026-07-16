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Atlético de Madrid quebrará marca de mais de 90 anos na final da Copa do Mundo

Desde a edição de 1934, a decisão do Mundial não contava com tantos jogadores de um mesmo clube

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