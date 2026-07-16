Atlético de Madrid quebrará marca de mais de 90 anos na final da Copa do Mundo

O Atlético de Madrid será pela terceira vez consecutiva o clube com mais representantes na final da Copa do Mundo. Na decisão deste domingo (19) entre Espanha e Argentina, 10 jogadores que atuam pelo clube estarão em campo, quebrando um recorde de mais de 90 anos.
Pelo lado espanhol: Álex Baena, Grimaldo, Llorente e Pubill jogam no Atléti. Os argentinos que atuam no clube são: Almada, Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Musso, Nahuel Molina e Nico Gonzalez.
Dessa forma, pela terceira decisão de Copa consecutiva, o Atlético de Madrid será o clube com mais representantes. Em 2018, três franceses e um croata estiveram em campo: Griezmann, Lucas Hernández, Thomas Lemar e Vrsaljko.
Em 2022, Griezmann foi o único francês contra três argentinos: Ángel Correa, De Paul e Molina.
Recorde quase centenário
Na Copa de 1934, a final teve oito representantes do Slavia Praga, todos vestindo a camisa da vice-campeã Tchecoslováquia. O clube sérvio detém o recorde até hoje.
No entanto, o Atlético de Madrid desbancou a marca da campeã Itália de 1934, que tinha nove atletas da Juventus.
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