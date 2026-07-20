Copa do Mundo

Violência

Agressões de Paredes na final da Copa repercute no mundo: "Vergonha, comportamento nojento"

Volante da Argentina chutou Garcia e jogou Gavi no chão após derrota para a Espanha

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Estadão Conteúdo

Felipe Alencar

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