Até onde foram as seleções que eliminaram o Brasil nas últimas Copas do Mundo?

Noruega enfrentará a Inglaterra nas quartas de final. Jewel SAMAD / AFP

Desde que conquistou o Penta, em 2002, a Seleção Brasileira não conseguiu reencontrar o caminho das vitórias. Do Mundial da Alemanha, em 2006, até a derrota para a Noruega, em 2026, nos Estados Unidos, foram seis eliminações, todas para equipes europeias.

Dos carrascos brasileiros nas últimas edições, um foi campeão e três alcançaram a final. Até onde os noruegueses conseguirão avançar? No próximo sábado (11), eles enfrentarão Inglaterra nas quartas de final.

2006

Na Alemanha, depois de passar por Gana nas oitavas de final, o Brasil caiu para as quartas de final para a França, de Thiery Henry.

Após o 1 a 0 diante dos brasileiros, os franceses chegaram até a final, quando foram superados pela Itália de Fabio Canavarro.

França de Zidane eliminou o Brasil em 2006. André Feltes / Agencia RBS

2010

Novo revés nas quartas de final. Na África do Sul, o algoz foi a Holanda, de Wesley Sneijder.

O time comandado por Dunga perdeu por 2 a 1, de virada. Na sequência, os holandeses avançaram até a decisão, quando perderam para a Espanha.

Felipe Melo foi expulso contra a Holanda. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

2014

O pior resultado do Brasil em Copas do Mundo. Mesmo como país-sede, a Seleção Brasileira foi goleada pela Alemanha, por 7 a 1, nas semifinais. Os alemães bateram a Argentina na final e ficaram com o título.

Brasil foi goleado para a Alemanha em 2014. Adrian Dennis / AFP

2018

A primeira da série de desclassificações para seleções europeias emergentes. Nas quartas de final, o Brasil de Tite parou na Bélgica.

Sob o comando de Courtois, De Bruyne e Lukaku, os belgas caíram nas semifinais para a França. Na decisão do terceiro lugar, ganharam da Inglaterra.

Thiago Silva lamenta eliminação na Copa para a Bélgica. Roman Kruchinin / AFP

2022

Roteiro repetido. Nova eliminação nas quartas de final, desta vez para a Croácia. Após sair na frente com um gol de Neymar na prorrogação, sofreu o empate e perdeu nas penalidades para a equipe liderada por Luka Modric.

Os croatas foram superados pela Argentina nas semifinais e ficaram com o terceiro lugar ao bater o Marrocos.

Marquinhos errou pênalti decisivo. Anne-Christine Poujoulat / AFP