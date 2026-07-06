Até onde foram as seleções que eliminaram o Brasil nas últimas Copas do Mundo?

Desde que conquistou o Penta, em 2002, a Seleção Brasileira não conseguiu reencontrar o caminho das vitórias. Do Mundial da Alemanha, em 2006, até a derrota para a Noruega, em 2026, nos Estados Unidos, foram seis eliminações, todas para equipes europeias.
Dos carrascos brasileiros nas últimas edições, um foi campeão e três alcançaram a final. Até onde os noruegueses conseguirão avançar? No próximo sábado (11), eles enfrentarão Inglaterra nas quartas de final.
2006
Na Alemanha, depois de passar por Gana nas oitavas de final, o Brasil caiu para as quartas de final para a França, de Thiery Henry.
Após o 1 a 0 diante dos brasileiros, os franceses chegaram até a final, quando foram superados pela Itália de Fabio Canavarro.
2010
Novo revés nas quartas de final. Na África do Sul, o algoz foi a Holanda, de Wesley Sneijder.
O time comandado por Dunga perdeu por 2 a 1, de virada. Na sequência, os holandeses avançaram até a decisão, quando perderam para a Espanha.
2014
O pior resultado do Brasil em Copas do Mundo. Mesmo como país-sede, a Seleção Brasileira foi goleada pela Alemanha, por 7 a 1, nas semifinais. Os alemães bateram a Argentina na final e ficaram com o título.
2018
A primeira da série de desclassificações para seleções europeias emergentes. Nas quartas de final, o Brasil de Tite parou na Bélgica.
Sob o comando de Courtois, De Bruyne e Lukaku, os belgas caíram nas semifinais para a França. Na decisão do terceiro lugar, ganharam da Inglaterra.
2022
Roteiro repetido. Nova eliminação nas quartas de final, desta vez para a Croácia. Após sair na frente com um gol de Neymar na prorrogação, sofreu o empate e perdeu nas penalidades para a equipe liderada por Luka Modric.
Os croatas foram superados pela Argentina nas semifinais e ficaram com o terceiro lugar ao bater o Marrocos.
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