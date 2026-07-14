Ataque potente ou defesa sólida? Veja a comparação das estatísticas de França e Espanha na Copa

França possui o segundo melhor ataque da Copa do Mundo, enquanto a Espanha é a primeira no ranking de menos gols sofridos. Montagem feita com fotos de: Florencia Tan Jun e Stacy Revere / Getty Images via AFP

As semifinais da Copa do Mundo começam nesta terça-feira (14) com um embate que carrega uma forte rivalidade no futebol europeu. França e Espanha entram em campo às 16h, no Estádio de Dallas, buscando a vaga na grande final. Os franceses vêm encantando com o forte esquadrão ofensivo, enquanto os espanhóis apostam na solidez defensiva para frear Mbappé e companhia.

Dentro de campo, as chances de avanço se equiparam. Mas será que nos números alguma das seleções possuem uma maior porcentagem do favoritismo?

A campanha irreparável

O retrospecto da França na Copa é perfeito. São seis jogos disputados e seis vitórias conquistadas, com 16 gols feitos, sendo o segundo melhor ataque da competição. Nos desempenhos individuais, Kylian Mbappé e Olise são os líderes dos postos de artilheiro e assistente, respectivamente.

Mbappé, Dembelé e Olise estão chamando o protagonismo do time da França. Franck Fife / AFP

Enquanto o atacante do Real Madrid tem oito gols marcados, o jogador do Bayern de Munique já distribuiu cinco passes que resultaram em bola na rede. Dembélé também vem chamando a atenção com cinco tentos assinalados — Mbappé e o atleta do PSG somam 13 gols como dupla, dois a mais que o total da Espanha na competição e de outras 42 seleções.

Defesa forte e controle do jogo

Do outro lado, nada melhor que o contraste para tentar combater o bombardeio francês. A Espanha é a melhor defesa da competição com apenas um gol sofrido nas seis partidas jogadas. Em relação à comparação com o time de Didier Deschamps, a Fúria se sobressaí em outros dois aspectos: posse de bola e distância percorrida em campo.

Unai Simón é o goleiro da defesa menos vazada da Copa do Mundo. Paul Ellis / AFP

Os comandados de Luis De La Fuente somam, em média, 65,8% de posse de bola na Copa do Mundo — sendo a seleção com a maior porcentagem da competição. Os franceses acumulam 58,5% de aproveitamento na estatística e, para efeito de análise, foram inferiores na retenção de bola apenas em um confronto dos seis disputados no Mundial.

No quesito distância percorrida, a Espanha obtém 102.9km por partida contra 96.3km para o Bleus. Rodri, por exemplo, é o jogador com mais quilômetros atravessados da seleção espanhola, com 71,17km totais, sendo 6.86km a mais que Olise, o líder da francês na estatística.

Presença ofensiva da França

Os Bleus são superiores nos dados de gols, conclusões a gol e dribles efetuados. O número de chutes a gol por partida da França chegam a 47 conclusões, uma média de 7.8 por jogo. Já a Espanha tem 40 conclusões certas e soma 6.7 por confronto.

A inspiração individual de Doué, Mbappé, Olise e Dembélé pode ser medida, também, através da assertividade nos dribles. A França possui a maior quantidade de dribles certos entre os semifinalistas, com 59 firulas concluídas — transformando a média em 9.8 dribles corretos por jogo.

A dos espanhóis, por exemplo, é de 7.2 a cada partida, com um total de 43 dribles certos.

Veja a comparação das estatísticas entre França e Espanha na Copa do Mundo:

Aproveitamento:

França 100% x 88,9% Espanha

Gols marcados:

França 16 x 11 Espanha

Gols tomados:

França 2 x 1 Espanha

Conclusões a gol:

França 47 x 40 Espanha

Posse de bola média:

França 58.5% x 65.8% Espanha

Dribles certos:

França 59 x 43 Espanha

Distância percorrida:

França 96.3km x 102.9km Espanha

*Dados coletados no site sofascoore.com

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