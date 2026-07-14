Copa do Mundo

Quem é a favorita?
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Ataque potente ou defesa sólida? Veja a comparação das estatísticas de França e Espanha na Copa

Os duas seleções abrem as semifinais do Mundial em confronto que acontece nesta terça-feira (14), às 16h, em Dallas

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