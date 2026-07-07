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Atacante do Egito dispara contra árbitro após eliminação para a Argentina: "Não queria que a gente vencesse"

Egípcios chegaram a abrir 2 a 0 no placar, mas sofreram a virada

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