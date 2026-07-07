Atacante do Egito dispara contra árbitro após eliminação para a Argentina: "Não queria que a gente vencesse"

Depois de abrir 2 a 0, o Egito sofreu a virada e perdeu para a Argentina, por 3 a 2, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ao final da partida, o atacante Zico, que marcou um dos gols egípcios, disparou contra o árbitro francês François Letexier.
— O árbitro não foi bom, foi injusto. A injustiça dele foi clara. Nos perseguiu desde o início. Não queria que a gente vencesse. Uma partida direcionada — afirmou Zico.
O Egito teve um gol, anotado por Zico, anulado após intervenção do VAR. O pênalti marcado no início da partida, posteriormente desperdiçado por Messi, também gerou dúvidas.
— Queria muito dar alegria aos torcedores, mas peço desculpas. Não deu. Não foi nossa culpa. Parece que essa partida foi direcionada. Estávamos vencendo por 2 a 0 e ele vindo para cima da gente. Parabéns à Argentina por mais uma Copa do Mundo — finalizou Zico.
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