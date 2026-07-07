"Assumo a minha responsabilidade": declara Bruno Guimarães em postagem nas redes sociais

Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti durante o primeiro tempo de Brasil x Noruega. Mauro Pimentel / AFP

Passados dois dias desde a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega na Copa do Mundo, Bruno Guimarães se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira (7).

O meio-campista, que desperdiçou uma cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo da partida, assumiu a responsabilidade e disse que está passando pela "pior dor" da sua vida.

A mensagem veio através de uma postagem no perfil pessoal do jogador no Instagram. No post, Bruno Guimarães usou as palavras para expressar o sentimento com a eliminação do Brasil.

— Já escrevi e apaguei tantas e tantas vezes que já perdi as contas. Estive sempre presente por aqui nas vitórias, nada mais justo do que me apresentar e não fugir de falar com vocês na derrota. O futebol, que me deu tudo o que eu tenho, está sendo o responsável por me fazer sentir a pior dor dos meus 28 anos de vida — afirmou o jogador que ainda escreveu:

— Perder o pênalti e ser eliminado nas oitavas de final é duro, é sofrido, dói muito, mas será mais um obstáculo para superar. Eu já passei por tanta coisa que só eu sei… Tenho a certeza de que, por pior que eu esteja me sentindo agora, tudo vai passar.

O jogador do Newcastle, da Inglaterra, não fugiu da responsabilidade após a cobrança desperdiçada e se mostrou desolado com a situação na qual está tendo que lidar. Além disso, terminou a postagem com palavras de incentivo próprio.

— Assumo a minha responsabilidade, como sempre fiz, e não é agora que seria diferente. Triste demais pela forma como terminou, mas com a certeza de que Deus sabe de tudo. (...) O sonho não acabou. Ele segue vivo no meu coração e no de milhares de apaixonados pelo nosso país. Tempo agora de refletir, recuperar as minhas forças junto da minha família e voltar ainda mais forte — concluiu.

Veja o post de Bruno Guimarães no Instagram: