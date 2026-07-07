Copa do Mundo

A dor da derrota!
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"Assumo a minha responsabilidade": declara Bruno Guimarães em postagem nas redes sociais

Jogador utilizou o Instagram para expressar o seu sentimento de culpa após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

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