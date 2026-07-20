Assim como brasileiros, maioria dos jogadores argentinos não voltará ao seu país após derrota na Copa do Mundo

Argentina perdeu para a Espanha na final. JEWEL SAMAD / AFP

A derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo mudou os planos da maior parte da delegação argentina. Mesmo que tenham visto a celebração pelo vice-campeonato, ao menos 20 jogadores não voltarão a seu país após o resultado na final. Entre eles, Messi.

Segundo o jornal Clarin, apenas poucos jornalistas e alguns torcedores esperaram os atletas no hotel nos EUA após o jogo contra a Espanha. No voo que conduz a delegação para Buenos Aires, que deixou NY às 8h, estão apenas jogadores do River Plate, do Boca Jrs, Almada (que negocia com Flamengo e River) e Tagliafico. Os demais irão para destinos diferentes.

Messi fica nos EUA

Messi vai para sua casa, em Miami. É esperada uma passagem sua por Rosário, mas será discreta, para resolver questões familiares.

O presidente Javier Milei havia prometido proclamar feriado no dia em que jogadores chegassem caso quisessem fazer alguma cerimônia, como desfile em carro aberto ou recepção especial. Mas até o momento a AFA não decidiu sobre festejos.

O voo tem previsão de aterrissagem para 18h em Ezeiza. De lá, os jogadores devem seguir para a sede da AFA, que fica bem próxima ao aeroporto. O restante da programação ainda será decidido.

Seleção Brasileira

Dos 26 jogadores da Seleção Brasileira, apenas Danilo voltou com a delegação do Brasil ao Rio de Janeiro.

O voo fretado foi disponibilizado pela CBF após a derrota para a Noruega nas oitavas de final da competição. A escolha de voltar com o grupo, contudo, era dos jogadores. A decisão foi criticada por torcedores e jornalistas.