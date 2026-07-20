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Assim como brasileiros, maioria dos jogadores argentinos não voltará ao seu país após derrota na Copa do Mundo

Argentina perdeu a decisão para a Espanha no domingo (19)

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Rafael Diverio

De Buenos Aires

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