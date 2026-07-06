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As semelhanças entre Bélgica, Croácia e Noruega, algozes do Brasil nas últimas Copas

Sem a tradição dos gigantes do continente, adversários da Seleção apostam em grandes gerações para fazer história nos Mundiais

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João Rosa

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