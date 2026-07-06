As semelhanças entre Bélgica, Croácia e Noruega, algozes do Brasil nas últimas Copas

Haaland balançou a rede duas vezes contra o Brasil. Jewel SAMAD / AFP

A Noruega é a mais nova seleção emergente e da segunda prateleira da Europa a eliminar o Brasil em uma Copa do Mundo. Após os 2 a 1 na tarde deste domingo (5), em Nova Jersey, a semelhança nas eliminações brasileiras seguem. Nos últimos três adeus da Seleção Brasileira diante de europeus em mata-matas de Mundiais, o rival não foi uma potência tradicional do mesmo patamar de Alemanha, Itália, França, Espanha ou Inglaterra. Mas sim equipes que chegaram ao torneio vivendo momentos especiais.

Embora cada uma tenha características próprias, as três compartilham traços semelhantes: não pertencem ao grupo mais vitorioso da história das Copas e atravessavam ciclos considerados os melhores de suas trajetórias recentes, mas ainda abaixo das principais favoritas.

Bélgica de De Bruyne eliminou o Brasil em 2018. CHRISTOPHE SIMON / AFP

A "ótima geração belga" que nunca conquistou

um título

Quando Brasil e Bélgica se encontraram em Kazan, nas quartas de final da Copa de 2018, os europeus eram frequentemente apontados como a melhor geração da história do país. Nomes como Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois e Vincent Kompany formavam uma seleção que ocupava o topo do ranking da Fifa e era vista como candidata ao título mundial, apesar de não ser a grande favorita.

Apesar disso, a Bélgica treinada por Roberto Martínez carregava uma limitação importante: jamais havia conquistado uma Copa do Mundo ou Eurocopa. Ou seja, tratava-se de uma potência emergente, mas sem a tradição dos gigantes europeus.

A vitória por 2 a 1 sobre o Brasil representou o auge belga. A equipe combinava talento individual, força física e um elenco repleto de atletas atuando nos principais clubes da Europa. Era, em essência, uma seleção em seu ápice competitivo. Após eliminar os brasileiros, perderam para a França na semifinal e tiveram que se contentar com o terceiro lugar na Rússia.

Modric comandou o meio-campo croata na eliminação do Brasil, no Mundial de 2022. NELSON ALMEIDA / AFP

Queda para a

atual vice de 2018

Quatro anos depois, o Brasil voltou a cruzar o caminho de uma seleção europeia fora do grupo das campeãs tradicionais. A Croácia já havia surpreendido o mundo ao chegar à final em 2018, mas ainda era vista como uma nação sem um grande cartaz em Mundiais.

No Catar, os croatas chegaram novamente muito competitivos. Liderados por Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic, transformaram a experiência em sua principal arma. O empate por 1 a 1 na prorrogação e a posterior vitória nos pênaltis sobre o Brasil confirmaram a consistência do treinador Zlatko Dalić, o mesmo da competição anterior.

Assim como a Bélgica, a seleção da camisa quadriculada não possuía o histórico de títulos que caracteriza as potências europeias. Porém, diferentemente dos belgas, conseguiu transformar campanhas de destaque em algo mais duradouro, alcançando a semifinal em 1998, na França, o vice-campeonato em 2018, na Rússia, e o terceiro lugar em 2022, no Catar.

Noruegueses despacharam a Seleção Brasileira na Copa 2026. Jewel SAMAD / AFP

Noruega e o cometa

A Noruega da Copa 2026 surge como mais um capítulo dessa tendência. O país não disputava um Mundial desde 1998 e chega ao duelo contra o Brasil impulsionado por uma geração considerada a mais talentosa das últimas décadas. A classificação para enfrentar os brasileiros foi garantida após vitória sobre a Costa do Marfim na terça-feira (30), com destaque para Antonio Nusa e Erling Haaland.

Historicamente, os noruegueses estão um degrau abaixo até mesmo de Bélgica e Croácia. Suas melhores campanhas em Mundiais terminaram nas oitavas de final, fase que também alcançaram em 1938, 1994 e 1998.

O paralelo com os adversários anteriores do Brasil é evidente. A Noruega não integra a elite histórica do futebol mundial, mas vive um raro momento de fortalecimento técnico. Haaland é um dos principais atacantes do planeta, Odegaard se consolidou entre os grandes meio-campistas da Europa e a equipe conta ainda com jovens promessas como Sorloth, capazes de elevar o nível competitivo do elenco.

Após eliminar os brasileiros, os nórdicos encaram mexicanos ou ingleses nas quartas de final do Mundial.