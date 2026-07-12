A Argentina precisou novamente de muita garra para avançar na Copa do Mundo. O time liderado por Lionel Messi derrotou por 3 a 1 a Suíça e se classificou às semifinais do Mundial.
Mac Allister abriu o placar para os argentinos. Ndoye empatou para a Suíça, mas na prorrogação, Julián Álvarez e Lautaro Martínez decretaram a vitória dos sul-americanos.
O adversário na semifinal será a Inglaterra na quarta-feira (15), em Atlanta, às 16h.
Argentina x Suíça em tempo real
Argentina x Suíça
Tabela da Copa do Mundo 2026
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲