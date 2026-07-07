A Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo. Em um jogo repleto de emoção, os atuais campeões buscaram virada por 3 a 2 sobre o Egito e garantiram classificação.
O próximo adversário será definido no duelo entre Colômbia e Suíça, que ocorre ainda nesta terça-feira (7).
Veja como foi Argentina x Egito
Os destaques de Argentina x Egito
Tabela da Copa do Mundo 2026
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