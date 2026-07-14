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Argentina testa esquema defensivo e prevê sofrimento contra Inglaterra: "Jogo nervoso"

Técnico Lionel Scaloni prepara formação com cinco defensores para neutralizar Bellingham e Kane na semifinal marcada para esta quarta (15), em Atlanta

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Rodrigo Oliveira

Direto de Atlanta

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