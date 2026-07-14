Argentina testa esquema defensivo e prevê sofrimento contra Inglaterra: "Jogo nervoso"

Treino foi aberto à imprensa por 15 minutos. THOMAS COEX / AFP

Um jogo nervoso, tenso e sofrido, como foram os anteriores nesta Copa do Mundo. Assim a Argentina espera a semifinal contra a Inglaterra, nesta quarta-feira (15), em Atlanta.

Tanto que o técnico Lionel Scaloni já testa um esquema mais cauteloso, com cinco defensores, para neutralizar os craques ingleses Jude Bellingham e Harry Kane.

A Argentina vem sofrendo críticas pelas atuações mais sofridas do que encantadoras neste Mundial. Minutos antes do treino desta terça-feira (14), no CT do Atlanta United, o meia Alexis MacAllister disse que o cenário contra os ingleses não deve mudar:

— Está claro que, em uma Copa do Mundo, sempre há sofrimento. Nós tentamos dar o nosso melhor e jogar bem. Está claro que sofremos um pouco mais do que gostaríamos, mas isso sempre acontece em Copa do Mundo. Há grandes seleções, e imagino a partida de amanhã com muita intensidade e, obviamente, com muito nervosismo de todos os lados.

A atividade foi aberta por apenas 15 minutos. Depois, com portões fechados, Scaloni esboçou pela última vez a escalação para a decisão.

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Segundo a imprensa argentina, há forte possibilidade de o volante Rodrigo De Paul dar lugar ao zagueiro Nicolas Otamendi para formar uma linha de cinco na defesa.

A provável escalação teria: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández e Alexis MacAllister; Lionel Messi e Julián Álvarez.

Argentina e Inglaterra se enfrentam nesta quarta, 16h (horário de Brasília), em Atlanta, pela semifinal da Copa.