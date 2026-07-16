Argentina pode ser eliminada por causa de faixa sobre as Malvinas? Veja o que diz o regulamento da Fifa

Jogadores seguram faixa após vitória sobre a Inglaterra. PAUL ELLIS / AFP

Depois da vitória dramática sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, os jogadores da Argentina aproveitaram para lembrar o contexto político da rivalidade entre as seleções.

Uma faixa, com a frase "As Malvinas são argentinas", foi estendida no gramado. É uma lembrança da Guerra das Malvinas, de 1982, quando os dois países lutaram pelo controle do território localizado no Atlântico Sul.

A Fifa proíbe manifestações políticas. E o desrespeito a essa regra pode gerar sanções.

O Código Disciplinar prevê que as entidades podem ser punidas pela exibição de mensagens políticas, ideológicas, religiosas ou de natureza ofensiva.

Entre as possíveis medidas disciplinares estão:

Aviso

Advertência

Multa ou outras medidas pecuniárias

Devolução de prêmios

Retirada de título

Ordem para cumprir uma obrigação financeira decorrente ou existente no contexto de um processo judicial

De acordo com o regulamento, a multa para a primeira infração é de R$ 31 mil em casos leves e R$ 62 mil em situações mais graves. A cada nova infração, a multa é reajustada em 100%.

Pedido de investigação

O secretário de Negócios e Comércio do Reino Unido, Peter Kyle, afirmou nesta quinta-feira que a Fifa deve investigar o comportamento dos jogadores argentinos.

Kyle instou a máxima entidade do futebol mundial a realizar uma investigação "exaustiva" sobre o incidente com a faixa ocorrido após a partida de quarta-feira em Atlanta, que terminou com a vitória da Argentina por 2 a 1.

Argentina já foi punida?

Em 2014, os argentinos foram penalizados pela Fifa depois que os jogadores exibiram uma faixa com a mesma mensagem antes de um amistoso com a Eslovênia, em Buenos Aires.

Na época, a multa aplicada foi de 30 mil francos suíços.