Copa do Mundo

Polêmica
Notícia

Argentina pode ser eliminada por causa de faixa sobre as Malvinas? Veja o que diz o regulamento da Fifa

Mensagem foi exibida pelos jogadores argentinos após vítória sobre a Inglaterra

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS