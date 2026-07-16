Argentina pode ser eliminada por causa de faixa sobre as Malvinas? Veja o que diz o regulamento da Fifa

Depois da vitória dramática sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, os jogadores da Argentina aproveitaram para lembrar o contexto político da rivalidade entre as seleções.
Uma faixa, com a frase "As Malvinas são argentinas", foi estendida no gramado. É uma lembrança da Guerra das Malvinas, de 1982, quando os dois países lutaram pelo controle do território localizado no Atlântico Sul.
A Fifa proíbe manifestações políticas. E o desrespeito a essa regra pode gerar sanções.
O Código Disciplinar prevê que as entidades podem ser punidas pela exibição de mensagens políticas, ideológicas, religiosas ou de natureza ofensiva.
Entre as possíveis medidas disciplinares estão:
- Aviso
- Advertência
- Multa ou outras medidas pecuniárias
- Devolução de prêmios
- Retirada de título
- Ordem para cumprir uma obrigação financeira decorrente ou existente no contexto de um processo judicial
De acordo com o regulamento, a multa para a primeira infração é de R$ 31 mil em casos leves e R$ 62 mil em situações mais graves. A cada nova infração, a multa é reajustada em 100%.
Pedido de investigação
O secretário de Negócios e Comércio do Reino Unido, Peter Kyle, afirmou nesta quinta-feira que a Fifa deve investigar o comportamento dos jogadores argentinos.
Kyle instou a máxima entidade do futebol mundial a realizar uma investigação "exaustiva" sobre o incidente com a faixa ocorrido após a partida de quarta-feira em Atlanta, que terminou com a vitória da Argentina por 2 a 1.
Argentina já foi punida?
Em 2014, os argentinos foram penalizados pela Fifa depois que os jogadores exibiram uma faixa com a mesma mensagem antes de um amistoso com a Eslovênia, em Buenos Aires.
Na época, a multa aplicada foi de 30 mil francos suíços.
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