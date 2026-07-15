Argentina pode igualar marca histórica da Seleção Brasileira

Argentinos disputarão mais uma final, depois de vencer o título em 2022. Thomas COEX / AFP

Uma marca histórica que a Seleção Brasileira detém está ameaçada, e justamente pelo seu principal rival no futebol. A Argentina está novamente na final da Copa do Mundo e disputará o título contra a Espanha, no domingo (19), em Nova Jersey.

Caso vença o confronto, os argentinos conquistarão o tetracampeonato, mas, principalmente o bicampeonato consecutivo — 2022 e 2026.

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Apenas dois países conseguiram isso: Itália, em 1934 e 1938, e o Brasil, em 1958 e 1962. Ou seja, há 58 anos não há um bicampeão do Mundial.

A Seleção Brasileira chegou próxima de repetir o feito em 1998, após título em 1994. A França também se aproximou, mas perdeu a decisão de 2022 depois de vencer em 2018.