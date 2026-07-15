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Argentina pode igualar marca histórica da Seleção Brasileira

Caso conquiste o título no domingo (19) contra a Espanha, os vizinhos sul-americanos conquistarão o segundo título consecutivo

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