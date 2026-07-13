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Argentina pede uniforme emblemático em jogo contra Inglaterra e Fifa aceita; confira combinações das semifinais da Copa

Equipe sul-americana jogará com a segunda vestimenta na cor azul escuro

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