Argentina pede uniforme emblemático em jogo contra Inglaterra e Fifa aceita; confira combinações das semifinais da Copa

A segunda camisa é considerada um amuleto da sorte para os Hermanos. PAUL ELLIS / AFP

A Fifa definiu, nesta segunda-feira (13), os uniformes que as equipes utilizarão na próxima fase do Mundial. França e Inglaterra serão mandantes nos seus jogos, diante da Espanha e da Argentina, respectivamente.

De acordo com a apuração da ESPN, a equipe sul-americana teria enviado à Fifa um pedido para que entrasse em campo vestindo azul escuro nas semifinais. A segunda camisa é considerada um amuleto da sorte para os hermanos, principalmente diante deste adversário, devido ao retrospecto. A solicitação foi concedida pela entidade e a Inglaterra vai à campo vestindo "all white".

A superstição tem relação com os últimos encontros com a Inglaterra em Copas do Mundo. Nas classificações em cima dos ingleses em Copas, a Argentina sempre esteve com seu kit secundário. Em 1986, a Albiceleste, que viria a ser campeã naquele ano, venceu a seleção inglesa por 2 a 1 nas quartas de finais, jogo conhecido pelo gol de mão de Maradona, lembrado como "la mano de dios"’.

O reencontro entre as seleções ocorreu 12 anos depois, na França, em 1998, e, novamente vestindo azul, a Argentina eliminou os europeus nos pênaltis. Já no Mundial da Coreia do Sul e Japão, em 2002, pela segunda rodada do Grupo F, os ingleses, de vermelho, venceram os argentinos, que jogaram com o seu uniforme tradicional. 1 a 0, com gol de David Beckham, de pênalti.

Bleus à la bandeira

Já na outra semifinal, quem entra em campo com seu uniforme principal é a seleção francesa. A bicampeã joga com seus meiões vermelhos, shorts brancos e camiseta azul, padrão tradicional francês que faz menção à bandeira nacional. A Espanha, por outro lado, disputa sua segunda semifinal de Copas da história com uma combinação alternativa: camiseta branca, shorts vermelho grená e meiões brancos.

França e Espanha abrem as semifinais nesta terça-feira (14), às 16h, no AT&T Stadium, em Dallas. O vencedor encara, na final, quem se classificar entre Inglaterra e Argentina, partida que acontecerá na quarta-feira (15), também às 16h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Os derrotados das semifinais ainda disputarão entre si o terceiro lugar do mundial.