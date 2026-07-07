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Argentina faz três gols em 13 minutos, busca virada histórica contra o Egito e avança às quartas Copa do Mundo

Africanos venciam por 2 a 0 até os 33 minutos do segundo tempo. Romero, Messi e Enzo Fernández viraram

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Alex Torrealba

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