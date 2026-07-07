Argentina faz três gols em 13 minutos, busca virada histórica contra o Egito e avança às quartas Copa do Mundo

A Argentina não se rende, nem mesmo quando nada parece dar certo. Apesar de pênalti perdido de Messi, atuação de alto nível do goleiro adversário e dois gols de desvantagem, os atuais campeões da Copa venceram o Egito, de virada, por 3 a 2, nesta terça-feira (7), em Atlanta, nos EUA.
Yasser Ibrahim e Mostafa Zico abriram 2 a 0 para os egípcios. No entanto, Romero, Messi e Enzo Fernández, o último aos 47 minutos do segundo tempo, fizeram história mais uma vez. Nas quartas de final, a Argentina enfrenta o vencedor de Colômbia x Suíça, que jogam nesta terça, às 17h (de Brasília), em Vancouver, no Canadá.
Primeiro tempo
A tática inicial dos egípcios foi eficaz. Em 15 minutos jogados, a Argentina não conseguiu criar nada e se viu em desvantagem. A bola nem precisou passar por Salah para o Egito abrir o placar. Attia cruzou da intermediária na direção do zagueiro Yassine Ibrahim, mesmo marcado por Lisandro Martínez, cabeceou e deixou Dibu Martínez sem reação.
Pênalti desperdiçado
Aos 18 minutos, um alento aos argentinos, que logo em seguida virou frustração. Enzo Fernández deu um passe nas costas da defesa. Tagliafico sairia na cara do gol, mas foi derrubado por Hassan dentro da área. Pênalti que Messi desperdiçou — sua segunda cobrança perdida nesta Copa, a quarta somando todos os Mundias que disputou. Shobeir acertou o canto esquerdo e espalmou, mantendo a vantagem dos egípcios.
Mais uma defesa incrível
A parada para hidratação veio em boa hora para os argentinos. No retorno, duas boas chances. Primeiro, Mac Allister cabeceou com firmeza e parou em boa defesa de Shobeir.
Depois, em cobrança de falta de Messi, o goleiro do Egito mostrou confiança para recolher o braço e deixou a bola carimbar a trave.
A exibição de alto nível de Shobeir seguiu. Aos 38 minutos, Tagliafico foi lançadona ponta esquerda e deixou Álvarez em boas condições para finalizar. O atacante fez tudo certo. Chute firme e no canto. Só faltou combinar com o goleiro, que realizou um milagre em Atlanta.
O primeiro tempo só não terminou perfeito para os egípcios porque Ashour, um dos principais jogadores do país nesta Copa, sofreu lesão e pediu substituição.
Segundo tempo
Os argentinos retornaram com a mesma escalação e dificuldade para empatar. Os egípcios se armaram defensivamente com uma primeira linha de seis, praticamente instransponível. As únicas chances criadas foram em finalizações de fora da área.
Gol anulado
Conforme nada dava certo e o tempo passava, a tensão foi aumentando para a Argentina. A situação quase piorou quando Hassan fez uma jogada de Messi, passou para Salah, que deixou Zico na cara do gol. O egípcio marcou, comemorou e se emocionou. No entanto, o VAR encontrou uma falta no início da jogada e anulou todo o lance.
Aos 22 minutos, contudo, os personagens se repetiram e não teve VAR que anulasse o gol de Zico. Salah puxou o contra-ataque, passou para Hassan na ponta direita, que cruzou rasteiro para o homônimo do craque brasileiro finalizar.
Virada épica
O resultado adverso obrigou Scaloni a mexer no time. Lautaro Martínez, Nicolás González e Montiel entraram. A resposta foi aos 33 minutos, com Messi cruzando na cabeça do zagueiro Romero. Shobeir até tocou na bola, mas os argentinos descontaram.
A pressão ficou ainda maior e o diferente apareceu aos 38 minutos. Inevitável, como sempre, Messi empatou com um chutaço de dentro da área, em que a bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Foi o seu 21º gol na história das Copas — o oitavo em 2026, um a mais que Haaland e Mbappé.
O empate transformou o Mercedes-Benz Stadium no Monumental de Núñez. A torcida argentina seguiu empurrando o time em busca da virada. E ela veio, aos 47 minutos do segundo tempo, com uma cabeçada perfeita de Enzo Fernández, que deixou Shobeir sem reação.
Com os minutos restantes, os egípcios perderam a cabeça, com membro da comissão técnica sendo expulso. Os argentinos seguraram o resultado, da maneira que sabem, mantendo vivo o sonho do tetra.
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