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Argentina esfria "tema Malvinas" antes de jogo contra a Inglaterra: "Será um jogo de futebol"

Técnico Lionel Scaloni interrompeu jornalista ao perceber que assunto seria a rivalidade histórica com o adversário desta quarta (15), em Atlanta

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Rodrigo Oliveira

Direto de Atlanta

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