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Argentina e Espanha projetam final baseada na posse de bola: "Os times têm padrões parecidos"

Capitão espanhol Rodri disse que as duas seleções finalistas praticam o melhor futebol coletivo do mundo; já o técnico Lionel Scaloni afirmou que as duas equipes têm estilos semelhantes 

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Rodrigo Oliveira

Direto de Nova York

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Eduardo Gabardo

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