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Argentina e Espanha decidem com a bola a final da maior Copa

Hoje será a decisão da bola, da luta pela posse dela, e o vencedor será quem tiver se relacionado melhor com ela ao término deste domingo.

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Leonardo Oliveira

Direto de Nova Jersey

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