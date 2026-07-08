Copa do Mundo

Entre 2022 e 2026
Notícia

Argentina é a seleção com mais pênaltis a favor nas últimas duas Copas do Mundo; veja ranking

Lista tem ainda Inglaterra, Brasil, França e Portugal ocupando as três primeirss colocações

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Zero Hora

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