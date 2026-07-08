Argentina é a seleção com mais pênaltis a favor nas últimas duas Copas do Mundo; veja ranking

Com oito pênaltis marcados, a Seleção Argentina é que tem o maior número de penalidades entre as últimas duas edições da Copa do Mundo.
Foram cinco em 2022 e três em 2026. A Inglaterra é a segunda colocada, com quatro. A lista segue com Brasil, França e Portugal na terceira colocação. (Veja o ranking abaixo).
Lionel Messi foi o responsável por cobrar sete dos oito marcados para Argentina. Destes, ele errou três, uma deles na partida de terça-feira (7) contra o Egito.
Com quatro cobranças perdidas em Copas, ele é o jogador com mais pênaltis perdidos na história do torneio. A oitava cobrança argentina ficou com Lautaro Martínez, diante da Jordânia.
Na seleção inglesa, Harry Kane foi o responsável por todas as cobranças, errando apenas uma, nas quartas de final do Mundial de 2022 contra a França.
Ranking de pênaltis a favor entre 2022 e 2026
- Argentina - 8
- Inglaterra - 4
- Brasil, França e Portugal - 3
- Alemanha, Irã, Polônia e Suíça - 2
- África do Sul, Arábia Saudita, Áustria, Bélgica, Canadá, Equador, Espanha, Gana, México, Noruega, País de Gales, RD Congo e Senegal - 1
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