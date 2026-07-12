Argentina 3x1 Suíça: o melhor e o pior jogador em campo

Golaço de Julián Álvarez decidiu vaga da Argentina na semifinal. Thomas COEX / AFP

A Argentina sofreu de novo. Mas está em mais uma semifinal de Copa do Mundo. No início da madrugada deste domingo (12), venceu a Suíça por 3 a 1 na prorrogação e garantiu vaga para enfrentar a Inglaterra.

E contou com um golaço de um jogador que, até então, fazia Copa do Mundo discreta. Mas também teve certa "ajuda" do adversário. Veja abaixo o melhor e o pior do jogo.

O melhor

O jogo foi 3 a 1, mas o lance capital do jogo foi o segundo gol. E não foi um gol qualquer: Julián Álvarez, aos 111 minutos, recebeu na entrada da área. Trouxe para dentro e mandou no ângulo do goleiro, para colocar a Argentina em vantagem em momento decisivo.

Álvarez fazia, até então, uma Copa do Mundo sem brilho, mas foi decisivo na classificação. A ida da Argentina às semifinais tem a assinatura do atacante do Atlético de Madrid.

O pior

Embolo foi expulso logo após o empate. Odd ANDERSEN / AFP

Embolo era o atacante mais participativo da Suíça no jogo. O centroavante havia criado as melhores chances. Mas, logo após o gol de Ndoye que empatou a partida, ele se transformou em candidato a vilão.