Árbitro se emociona ao saber que apitará final da Copa do Mundo; veja vídeo

A grande decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina será comandada pelo esloveno Slavko Vinčić. A notícia foi dada pelo presidente do Comitê de Árbitros da Fifa, Pierluigi Collina, na noite da última quinta-feira (16).
A entidade divulgou o vídeo da reação de Vinčić que, ao ouvir seu nome, caiu em lágrimas.
Vincic apitou três partidas nesta Copa do Mundo, entre elas a estreia do Brasil contra Marrocos. Ele também comandou a vitória da Argélia sobre a Jordânia e do México sobre o Equador.
Ao todo, apresentou quatro cartões amarelos e um vermelho. Ele também foi árbitro na Copa do Mundo de 2022. Ele será auxiliado por Tomaz Klancknic e Andraz Kovacic.
Espanha x Argentina pela final da Copa do Mundo
- Quando: domingo (19), às 16h
- Onde assistir: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSports e SBT
- Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos)
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