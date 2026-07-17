Copa do Mundo

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Árbitro se emociona ao saber que apitará final da Copa do Mundo; veja vídeo

Slavko Vinčić, da Eslovênia, foi o escolhido pela Fifa para comandar a partida entre Espanha x Argentina

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