Quem vai apitar França x Espanha? Confira árbitro e VAR do jogo 

O árbitro salvadorenho Iván Barton foi escolhido pela Fifa para apitar a semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, que será disputada nesta terça-feira (14), em Arlington, no Texas.
Barton já trabalhou em outros três jogos do torneio, o último deles o duelo de oitavas de final entre Colômbia e Suíça, que terminou com a classificação da equipe europeia nos pênaltis.
No entanto, sua atuação de maior destaque foi durante Turquia x Paraguai, na fase de grupos, em que mostrou cartão vermelho para o atacante paraguaio Miguel Almirón por ter coberto a boca enquanto discutia com um adversário, aplicando pela primeira vez a Lei Vini Jr., adotada para coibir ofensas discriminatórias em campo.
O salvadorenho de 35 anos é árbitro do quadro da Fifa desde 2018 e apitou jogos da Copa do Mundo de 2022.
A equipe de arbitragem conta ainda com o polonês Tomasz Kwiatkowski, na arbitragem de vídeo, e com o salvadorenho David Moran e o nicaraguense e Antonio Pupiro como assistentes.
Arbitragem França x Espanha
- Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)
- Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)
- Quarto Árbitro: Gleen Nyberg (Suécia)
- Quinto Árbitro: Mahbod Beigi (Suécia)
- VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)
- Auxiliar do VAR: Dennis Higler (Holanda)
- Suporte do Árbitro Assistente de Vídeo: Guilhermo Pacheco (México)
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