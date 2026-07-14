Após mistério sobre hotel, Argentina chega de forma tímida a Atlanta para semifinal contra a Inglaterra

Cerca de cem pessoas acompanharam a chegada da Argentina a Atlanta. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

De forma tímida e quase silenciosa, a seleção da Argentina desembarcou em Atlanta na noite desta segunda (13), para a semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra, na quarta (15). O jogo será as 16h (horário de Brasília).

Chamou atenção a ausência de cânticos e de instrumentos musicais, que tradicionalmente marcam as torcidas argentinas.

Com cerca de cem pessoas – entre torcedores e observadores locais – o time de Lionel Scaloni desceu do ônibus rumo ao hotel de forma quase silenciosa. Nenhum jogador foi ao encontro dos fãs.

Apenas quando Lionel Messi apareceu, um dos últimos a descer, é que gritos mais exaltados foram ouvidos.

Antes da chegada, quando a Argentina ainda se preparava para decolar em Kansas, chamou atenção o mistério feito pela equipe sobre o hotel em que a delegação se hospedaria, o que talvez ajude a explicar a pouca presença de torcedores. Porém, a informação acabou vazando para a imprensa, que estava presente em bom número na chegada dos argentinos.

Disputa por vaga na final

Contra a Inglaterra, o técnico Lionel Scaloni deve manter a escalação da vitória apertada sobre a Suíça nas quartas de final, com quatro meio-campistas.

A provável escalação tem: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Alexis MacAllister; Lionel Messi e Julián Álvarez.

A Argentina realiza treinamento no final da manhã desta terça (14), no estádio do Atlanta United. A semifinal contra a Inglaterra será na quarta, às 16h (horário de Brasília).