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Cadê a cantoria?
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Após mistério sobre hotel, Argentina chega de forma tímida a Atlanta para semifinal contra a Inglaterra

Com cerca de cem pessoas tirando fotos, mas sem cânticos, seleção de Lionel Scaloni chegou na noite desta segunda  à cidade palco da partida contra os ingleses, marcada para quarta (15), às 16h (horário de Brasília)

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Rodrigo Oliveira

Direto de Atlanta

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