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Após destaque na Copa, Vozinha está perto de assinar com novo clube, dizem sites; veja possível destino do goleiro

Arqueiro de Cabo Verde, de 40 anos, teve contrato encerrado com clube da segunda divisão portuguesa e pode mudar de continente

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