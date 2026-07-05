Após destaque na Copa, Vozinha está perto de assinar com novo clube, dizem sites; veja possível destino do goleiro

Vozinha tem 40 anos e está sem contrato. Roberto Schmidt / AFP

Revelação aos 40 anos? As grandes atuações do goleiro Vozinha, de Cabo Verde, na Copa do Mundo de 2026 podem levá-lo a encerrar a carreira jogando com lendas do futebol. Isso porque de acordo com veículos como o jornal Marca, da Espanha, Vozinha despertou o interesse do Inter Miami, clube que tem Lionel Messi como maior estrela.

O reforço para o time da MLS dirigido por David Beckham seria sem custo de transferência. Isso porque o cabo-verdiano está sem contrato. O vínculo que mantinha com o Chaves, da segunda divisão de Portugal, se encerrou no fim de junho.

Apesar da eliminação na sexta-feira (3), Cabo Verde fez uma campanha histórica, que chamou a atenção do mundo todo, na Copa do Mundo. O time passou da fase de grupos sem ser derrotado, com três empates, e fez frente à campeã Argentina na segunda fase, com derrota por 3 a 2 já na prorrogação. Josimar José Évora Dias, o Vozinha, se destacou, com oito defesas contra o time de Messi.

Na estreia, no inesperado empate em 0 a 0 com a Espanha, foram sete defesas que fizeram a atuação do goleiro ser comentada em todo o mundo.