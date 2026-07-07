Depois de um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, a Suíça derrotou a Colômbia nos pênaltis por 4 a 3 e foi a última seleção a carimbar vaga nas quartas de final da competição.
O confronto foi disputado nesta terça-feira (07), no BC Place, em Vancouver, Canadá. O próximo adversário da Suíça será a Argentina.
Veja como foi Suíça x Colômbia
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