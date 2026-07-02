Anfitriões 100% classificados: Estados Unidos vencem a Bósnia e encaram a Bélgica nas oitavas de final da Copa

Folarin Balogun abriu o placar para os Estados Unidos. JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os donos da casa seguem na Copa. A seleção dos Estados Unidos conquistou a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 ao bater a Bósnia por 2 a 0, nesta quarta-feira (1º), no estádio Levi's Stadium, em Santa Clara, Estados Unidos. Folarin Balogun e Malik Tillman fizeram os gols da seleção norte-americana.

Balogun, aliás, o artilheiro do time na competição, de herói quase se tornou vilão ao ser expulso aos 17 minutos do segundo tempo e deixar sua seleção com um a menos até o final da partida.

Porém, os Estados Unidos conseguiram não só segurar o resultado, como ainda fizeram mais um gol para confirmar a vitória. Agora terão a Bélgica, que derrotou Senegal mais cedo, como adversária na próxima fase. O confronto será na segunda-feira (6), às 21h, em Seattle.

Com foi o jogo

As estratégias estavam postas. De um lado, um time de jogo intenso dos Estados Unidos, treinado pelo argentino Mauricio Pochettino e com as referências Balogun e Pulisic. Do outro, a Bósnia, com uma linha defensiva de cinco jogadores montada pelo técnico Sergej Barbarez e a qualidade técnica do experiente atacante Dzeko, de 40 anos.

Após o apito inicial do árbitro brasileiro Raphael Claus, a Bósnia já chegava perto do gol dos norte-americanos, com um escanteio a favor. Sorte para os donos da casa que a jogada não resultou em perigo.

Apesar disso, as primeiras movimentações davam a entender que os Estados Unidos seriam os donos das iniciativas e da posse de bola. Nos minutos iniciais, o time norte-americano já forçava a linha defensiva da Bósnia, principalmente pelas ações de Balogun e Pulisic.

Porém, novamente a Bósnia foi ao ataque e, desta vez, com perigo real. A primeira chance de gol da partida veio aos nove minutos, quando Dzeko recebeu a bola ainda no campo de defesa e tocou para Demirovic, que finalizou para Freese fazer a defesa. Na sequência, a cobrança de escanteio feita por Alajbegovic quase virou gol olímpico, não fosse a boa saída do goleiro norte-americano.

A partir daí, os donos da casa aumentaram a pressão e conseguiram chegar com mais força ao ataque bósnio aos 17 minutos, quando McKennie recebeu lançamento pela direita, cruzou para a área, e Robinson desviou de cabeça para fora.

O jogo seguiu, após a parada para hidratação, com os Estados Unidos no ataque até que, aos 31 minutos, após saída errada da defesa, a bola sobrou para Balogun, que colocou para dentro do gol, fez coreografia, mas viu o auxiliar levantar a bandeira e marcar impedimento.

Balogun abre o placar

O lance não foi contabilizado como o terceiro gol do camisa 9 na Copa, mas era um indício do que viria depois. Aos 44 minutos, Balogun, cumprindo a missão de ser o protagonista dos Estados Unidos no Mundial, aproveitou nova atrapalhada da defesa da Bósnia e chutou de esquerda no canto, sem chances para o goleiro Vasilj: 1 a 0.

Já nos acréscimos, ele apareceu de novo e quase fez mais um com uma finalização da pequena área. Infelizmente para o atacante, a bola bateu na trave. Em seguida, o apito do árbitro brasileiro Raphael Claus deu fim momentâneo à pressão que os Estados Unidos faziam impiedosamente sobre a defesa da Bósnia.

Segundo tempo

Embora os dois times não tenham promovidos mudanças na volta do intervalo, ao cinco minutos, o técnico bósnio fez duas trocas. Dzeco e Sunjic saíram para dar lugar a Mahmic e Tahirovic.

O jogo continuou com os Estados Unidos tomando a iniciativa, mas com a Bósnia mais exposta em busca do gol de empate. Nenhum dos dois times havia finalizado ao gol até Katic arriscar de fora da área por cima do gol.

Raphael Claus expulsou Balogun após falta grave. CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aos 17 minutos uma dividida entre Balogun e Muharemovic levou Raphael Claus ao VAR para depois dar cartão vermelho ao artilheiro dos Estados Unidos.

Aos 30 minutos, Kolasinac e Katic saíram para entrar Tabakovic e Memic na Bósnia. Embora os europeus estivessem com um a mais em campo, os Estados Unidos chegavam mais ao ataque.

Para fechar o placar

Momento da cobrança de falta certeira de Malik Tillman. MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aos 33 minutos, Pulisit fez mais um gol, mas novamente a arbitragem anulou por impedimento.

E foi Malik Tillman, aos 36, quem deu números finais ao jogo com um gol de falta, da entrada da área, cobrado com o pé direito. O goleiro Vasilj até tentou, mas não conseguiu tirar o gol da vitória dos Estados Unidos.

Depois dos 40 minutos, Berhalter substituiu Dest, McKennie deu lugar a Reyna e Pulisic saiu para a entrada de Pepi nos Estados Unidos.

O jogo seguiu com superioridade dos norte-americanos que seguraram o resultado até a classificação, mesmo com os 10 minutos de acréscimos dados pelo árbitro.