Copa do Mundo

Na Califórnia
Notícia

Anfitriões 100% classificados: Estados Unidos vencem a Bósnia e encaram a Bélgica nas oitavas de final da Copa

Assim como Canadá e México, estadunidenses estão na próxima fase do Mundial

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Marcelo Vicente

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