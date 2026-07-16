Anéis de campeão serão entregues para a seleção que vencer a Copa do Mundo

Anel exibe o troféu da Copa de um lado, e o outro será personalizado para refletir a identidade da seleção campeã. Reprodução / Fifa

As tradições dos esportes norte-americanos seguem impactando a Copa do Mundo de 2026. A final do principal torneio de futebol do planeta, entre Espanha e Argentina, no domingo (19), às 16h, em Nova Jersey, terá show do intervalo inspirado no Super Bowl e anéis destinados à seleção campeã.

Na NBA e na NFL — ligas de basquete e futebol americano, respectivamente — é tradição que os ganhadores recebam as joias personalizadas.

Será a primeira vez que a Fifa entregará a joia aos vencedores. Além da taça e das medalhas de ouro, serão distribuídos anéis exclusivos.

Ao todo, serão 2026 peças numeradas individualmente: 30 destinadas aos integrantes da seleção campeã, enquanto os outros 1996 estarão disponíveis para torcedores como um produto licenciado.

Detalhes personalizados

Um lado do anel exibe o troféu da Copa, enquanto o outro será personalizado para refletir a identidade da seleção campeã. Cada peça será numerada individualmente, confeccionada sob medida e acompanhada de um certificado de autenticidade.

Após a final, o capitão e o técnico da seleção campeã receberão anéis provisórios para marcar a conquista. Os 30 objetos destinados aos vencedores serão personalizados e entregues oficialmente em uma data posterior.