Ancelotti se manifesta após eliminação do Brasil: "A confiança não muda"

Carlo Ancelotti lamentou a eliminação do Brasil na Copa do Mundo através das redes sociais. Em publicação, o técnico da Seleção falou que o trabalho e a confiança continuam.
— Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil! — escreveu o treinador nesta segunda-feira (6).
O Brasil foi eliminado depois de perder para a Noruega, por 2 a 1, nas oitavas de final, no domingo (5). Foi a quarta derrota do técnico, que assumiu a Seleção em maio de 2025. Ele ainda soma 10 vitórias e três empates.
Antes do início da Copa de 2026, a CBF renovou o contrato com Ancelotti até 2030. O italiano está garantido no comando da Seleção para o próximo ciclo.
Confira a publicação de Carlo Ancelotti
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