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Ancelotti se manifesta após eliminação do Brasil: "A confiança não muda"

Seleção foi derrotada pela Noruega no domingo (5) e deixou a Copa do Mundo nas oitavas de final

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