Ancelotti reconhece erro na eliminação da Seleção na Copa: "Mudei a estrutura do time e perdemos o controle do jogo"

Ancelotti tratou sobre a dor da eliminação, projetou o futuro da Seleção e "encerrou" o tema Neymar. OSCAR DEL POZO / AFP

A tristeza com a eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo abrangeu todas as pessoas que possuem algum vínculo com a equipe nacional. O treinador Carlo Ancelotti também foi tomado pelo sentimento.

Passados 24 dias da derrota para a Noruega, nesta quarta-feira (29), em entrevista exclusiva ao ge.globo, o italiano tratou pela primeira vez sobre a dor do fracasso no Mundial e admitiu o erro nas substituições durante o duelo contra os europeus.

O treinador retornou ao Brasil nesta terça-feira (28) após o período de férias no Canadá. Ancelotti optou por lamentar as dores da eliminação em solo norte-americano — derrota está que contou com um gostinho diferente para o técnico multicampeão.

— Não foi um período fácil, por causa da tristeza, da decepção da derrota. É uma derrota diferente, porque é uma derrota em uma Copa do Mundo. Você não tem tempo como em um clube de reagir, de recuperar. E a derrota fica dentro mais tempo. — expôs o italiano.

As lamentações não reescrevem a história do jogo e, muito menos, corrigem o resultado negativo. Mas servem como aprendizado para os próximos compromissos do Brasil dentro de campo, nos quais Ancelotti será o líder da casamata.

O italiano reconheceu que as modificações realizadas pela comissão técnica no segundo tempo da partida contra a Noruega foram determinantes para o resultado negativo vir a acontecer.

Um minuto antes da parada para hidratação, quando o confronto ainda estava empatado sem gols, Carleto promoveu as entradas de Neymar e Danilo Santos no lugar de Martinelli e Rayan. Alterações que, na visão do comandante, foram o suficiente para o controle de jogo tornar-se favorável aos noruegueses.

— Acho que até a parada para hidratação do segundo tempo a equipe estava bem colocada no campo. Tivemos a oportunidade de fazer o gol no pênalti e com Endrick. A autocrítica que eu posso fazer, que eu fiz depois do jogo, é que eu mudei a estrutura do time depois da parada para hidratação e aí perdemos o controle do jogo — reconheceu Ancelotti que ainda pontuou:

— Acho que ali mudou algo no time. Perdemos um pouco o controle pelo lado. Com a entrada do Neymar, eu pensava em retomar o controle do jogo. Botar mais qualidade na frente para ganhar o jogo. Isso é parte de uma decisão. Você tem que tomar uma decisão em um jogo eliminatório. É como contra o Japão. Às vezes as decisões são corretas porque o resultado te premia. Às vezes as decisões são muito ruins porque o resultado não te premia.

Esta foi a última vez que Ancelotti recorreu à qualidade de Neymar em campo pela Seleção Brasileira. Isto porque o camisa 10 afirmou que o seu tempo com a camisa verde a amarelo encerrou.

Pensamento que o comandante do Brasil também compartilha. Além do jogador do Santos, o italiano usou como exemplo de vínculos encerrados os atletas Danilo e Casemiro — que na próxima Copa do Mundo terão 39 e 38 anos, respectivamente.

— Acho que com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importantes. Começando por Neymar. Passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa do Mundo tinham mais de 30 anos — disse.

O técnico da Seleção pontuou a necessidade de renovação no grupo da equipe brasileira para que os títulos voltem a aparecer já na próxima Copa América de 2028.

— Vamos mapear os novos jogadores que possam entrar, não digo na próxima Copa do Mundo de 2030, mas que possam já ser competitivos no primeiro objetivo, que é a Copa América de 2028. Temos que ter uma conexão muito forte com a sub-20, que tem que preparar as Olimpíadas. Dali podem sair jogadores para a próxima Copa do Mundo — acredita.

A manutenção de alguns atletas que estiveram na Copa do Mundo ocorrerá, mas o foco ficará voltado para a formação de novos jogadores que poderão aflorar durante o clico para o Mundial.

— Não vou dizer que vou mudar todos os 26. Vamos manter alguns jogadores importantes, que podem seguir com a linha de trabalho, como o Marquinhos, para dizer um nome. Acho que é importante que fique para dar um sinal de continuidade ao trabalho. Mas a ideia é mudar, botar uma nova geração — esclareceu Ancelotti.

A maneira na qual o objetivo será buscado parte da premissa de aproximação com as categorias de base da Seleção Brasileira:

— Estamos mais perto da Sub-15, Sub-17, Sub-20... Temos que estar mais próximos por ser um trampolim importante para a Olimpíada. Muitos jogadores que vão estar na Olimpíada podem jogar a Copa do Mundo de 2030. Estamos em contato direto com o Paulo (Victor, técnico da seleção sub-20).

A Seleção Brasileira volta a campo no dia 25 de setembro, quando enfrenta a Austrália na primeira bateria de amistosos jogados contra os australianos. Duelo contra a Índia também já está definido para a próxima Data Fifa.

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