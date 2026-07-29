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Ancelotti reconhece erro na eliminação da Seleção na Copa: "Mudei a estrutura do time e perdemos o controle do jogo"

Treinador falou pela primeira vez, nesta quarta-feira (29), após a queda precoce do Brasil no Mundial para a Noruega 

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