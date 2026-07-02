Ancelotti quer aumentar repertório e prepara nova jogada na Seleção Brasileira

O gol de Casemiro, de cabeça, contra o Japão, não foi por acaso. Surgiu fruto de uma mudança tática promovida pelo técnico Carlo Ancelotti no segundo tempo.
E que pode ser repetida e aprimorada contra a Noruega, segunda (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo: apostar nas bolas aéreas.
— O planejamento da primeira parte era filtrar mais passes por dentro, mas isso não saiu bem por causa da qualidade defensiva do Japão. Depois mudamos para tentar colocar mais força na área, cruzando mais bolas — disse Ancelotti.
Especialistas pelo alto
Nos treinos a partir desta quinta (2), em Morristown, a ideia é aprimorar as jogadas de bola parada para aproveitar sobretudo os cabeceios de Gabriel Magalhães e Casemiro, especialistas neste atributo.
O volante, aliás, vive a sua temporada mais artilheira na carreira. Com oito gols na Premier League, superou nomes como Rooney e Cristiano Ronaldo e se tornou o atleta do Manchester United a marcar mais gols de cabeça na mesma temporada pelo clube, ao lado do ex-atacante Dwight Yorke.
— Também precisamos bater melhor os escanteios, porque temos estrutura para fazer gols nessas jogadas e precisamos melhorar esse fundamento — completou o treinador.
Fique ligado
Brasil e Noruega enfrentam-se neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília) no Estádio MetLife, em Nova Jersey.
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