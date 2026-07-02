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Ancelotti quer aumentar repertório e prepara nova jogada na Seleção Brasileira

Treinador planeja apostar mais na bola aérea na fase mata-mata da Copa do Mundo

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Rodrigo Oliveira

De Morristown, Nova Jersey

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