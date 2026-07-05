Ancelotti mantém mistério sobre meio-campo da Seleção: "De acordo com o adversário"

O mistério sobre o substituto de Paquetá permanece. Carlo Ancelotti deu mais uma de suas curvas em repórteres e deixou a entrevista coletiva pré-jogo sem indicar se a vaga ficará com Martinelli ou Danilo. O confronto com a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, está marcado para 17h (de Brasília), em Nova York/Nova Jersey.
— Não temos um jogador como Paquetá. Danilo é diferente e Martinelli é ponta de origem. Tenho pensado e vou resolver — disse o técnico em entrevista coletiva realizada neste sábado (04).
O treinador ampliou, ressaltando que pretende escalar o time de acordo com o adversário.
— Vamos substituir com outros jogadores. Danilo é diferente de Gabriel, que é diferente de Matheus Cunha, que é diferente de Éderson. Teremos que considerar o que for melhor para o time de acordo com o adversário. O equilíbrio não é só colocar jogadores com diferentes características, é estar também no pensamento dos jogadores.
Ancelotti treinou quatro variações de escalação ao longo da semana. Martinelli foi o mais testado, Danilo foi uma opção repetida. Igor Thiago e Endrick também foram testados.
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