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Ancelotti mantém mistério sobre meio-campo da Seleção: "De acordo com o adversário"

Treinador testou quatro variações ao longo da semana para enfrentar a Noruega

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Rafael Diverio

Direto de Nova Jersey

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