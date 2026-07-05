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Ancelotti lamenta eliminação do Brasil na Copa e projeta: "Não é um fim, mas o início de um novo ciclo"

Técnico italiano não achou alternativas para vencer a Noruega neste domingo

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Zero Hora

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