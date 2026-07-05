Ancelotti lamenta eliminação do Brasil na Copa e projeta: "Não é um fim, mas o início de um novo ciclo"

O sonho do hexacampeonato do Brasil acabou em um intervalo de 10 minutos. Haaland, duas vezes, garantiu a vitória da Noruega por 2 a 1 contra a Seleção Brasileira em Nova Jersey neste domingo (5). O ciclo turbulento teve fim com mais uma derrota contra uma equipe europeia — França, em 2006; Holanda, em 2010; Alemanha, em 2014; Bélgica, em 2018; e Croácia, em 2022.
Em sua primeira Copa, Carlo Ancelotti admitiu que o time teve chances de vencer o jogo e argumentou que a derrota é o começo do novo ciclo até 2030.
— Estamos profundamente tristes pois mas fizemos um bom Mundial. Hoje, poderia merecer o jogo. Quando passa um momento assim, uma derrota é o começo de uma nova temporada. Continuar trabalhando e encontrar. Não é um fim, mas o início de um novo ciclo.
A coletiva de Ancelotti foi para explicar também algumas decisões feitas pela comissão técnica durante a partida, como as trocas no segundo tempo.
— Acho que o jogo por uma parte foi bom. Tivemos oportunidades no primeiro e no segundo tempo. As trocas eram para dar mais frescor para ganhar o jogo. Endrick entrou para dar profundidade e teve a oportunidade. Para colocar mais qualidade no último terço colocamos Neymar, com o Endrick na direita e depois tirei Bruno que estava cansado — explicou sobre as mudanças e continuou sobre o primeiro pênalti:
— Fizemos uma estatística de um ano no nosso time e no deles. Os melhores batedores eram Neymar, Igor Thiago e Raphinha. Bruno Guimarães era nosso batedor no campo e depois Martinelli. Pensamos que era o melhor.
Agora, o ciclo iniciado após o penta alcançará 28 anos até a disputa da Copa de 2030, que será sediada em Portugal, Espanha e Marrocos.
Desde a conquista do último título, o Brasil acumulou eliminações em diferentes fases da competição. A seleção caiu nas quartas em 2006, 2010, 2018 e 2022, foi semifinalista em 2014 e voltou a se despedir antes da reta decisiva em 2026.
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