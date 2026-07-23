Copa do Mundo

De olho em 2030

Ancelotti é cotado para dirigir a Itália e foi procurado antes de Guardiola, revela Maldini

Treinador do Brasil esteve entre os primeiros nomes consultados para assumir o comando da seleção italiana, afirmou o diretor da Federação Italiana de Futebol 

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Estadão Conteúdo

Marina Borges

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS