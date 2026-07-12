Alisson se manifesta sobre eliminação do Brasil na Copa do Mundo: "Frustração e tristeza"

Alisson foi o goleiro do Brasil nas últimas três Copas. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Um dos líderes da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, Alisson se manifestou sobre a eliminação para a Noruega, uma semana depois da derrota por 2 a 1. Neste domingo (12), o goleiro publicou um texto nas redes sociais, com uma foto em preto e branco.

Ele agradeceu aos torcedores o apoio e não deu nenhum indício de que deixaria de jogar pela Seleção. No fim do texto, Alisson inclusive escreveu "Seguimos em frente na busca pelo hexa".

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O gaúcho, natural de Novo Hamburgo, está com 33 anos e foi o titular do Brasil nos últimos três Mundiais. Em 2018 e 2022, ele foi tratado como um dos culpados pelas eliminações para Bélgica e Croácia, respectivamente.

Porém, em 2022, Alisson não recebeu tantas críticas dos torcedores. Para muitos, o goleiro foi um dos destaques da campanha brasileira, com boas defesas durante as partidas disputadas, e sem culpa nos gols sofridos contra a Noruega.

Leia o texto de Alisson

"Meu desejo era estar escrevendo essa legenda, após o dia 19, como campeão do mundo! Mas de alguma maneira, não foi possível alcançar o nosso grande objetivo nessa copa do mundo! Logo após a derrota, o sentimento de frustração e tristeza são grandes, seguidos por muitos questionamentos! Mas escolho não sucumbir aos sentimentos, e a me colocar de pé prontamente!

Nessa vida debaixo do sol, o sabor é agridoce! Por vezes nos alegraremos com o doce sabor de uma conquista, por outras sentiremos o amargo sabor da derrota! E o futebol é um grande exemplo disso! Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá uma perspectiva pra além dessa vida, e nos permite desfrutar de tudo o que recebemos das mãos do Senhor!

Vivi intensamente todos os dias dessa copa, com empenho, dedicação, e buscando fazer o melhor sempre!

Quero agradecer de coração a cada um que torceu e acreditou em nós. Pude ver nessa copa uma grande mobilização de milhões de brasileiros com o mesmo sentimento e objetivo, e o meu desejo é que esse sentimento continue.

Seguimos em frente na busca do hexa!!"