Copa do Mundo

Pós
Notícia

Alegria e foco espanhol pelo título x decepção e despedida francesa; veja como foi a repercussão da semifinal da Copa

Treinador espanhol exaltou vitória por 2 a 0, enquanto comandante francês se despedirá com uma disputa pelo terceiro lugar do torneio 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS