Alegria e foco espanhol pelo título x decepção e despedida francesa; veja como foi a repercussão da semifinal da Copa

Espanhóis celebram classificação, enquanto França lamenta a derrota na semifinal. PAUL ELLIS / AFP

A Espanha está de volta a uma final de Copa do Mundo após 16 anos. É uma nova geração de jogadores, mas a ideia de jogo da seleção que venceu o único título mundial da história do país segue viva.

O 2 a 0 sobre a França, em Dallas, foi construído com um domínio de posse de bola parecido com o exercido pela equipe de 2010, mas, com mais objetividade no ataque, afinal o adversário era considerado favorito ao título em 2026.

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— Creio que calamos muitas bocas com esse resultado — afirmou o zagueiro Paul Cubarsí na zona mista.

O técnico Luis De La Fuente montou um time que sabe sofrer, mas, no fim das contas, praticamente não sofreu nesta Copa.

— Enfrentamos uma das melhores seleções do mundo, mas eles tinham pela frente um dos melhores times do mundo. Isso é diferente, esses jogadores merecem tudo, pelo dia a dia, pelo compromisso, pela generosidade e pelo talento, é maravilhoso vê-los jogar — celebrou o treinador após a partida.

O foco agora é na decisão, no domingo (19), em Nova Jersey. O adversário será conhecido nesta quarta-feira (15), na semifinal entre Inglaterra e Argentina, às 16h, em Atlanta. Independente do adversário, os espanhóis sabem da responsabilidade de estar em mais uma final de Copa do Mundo.

— É uma grande responsabilidade, estar na final do Mundial é um luxo para os convocados. Quando começamos o trabalho há quase quatro anos com uma ideia, fomos fiéis a essa ideia que nos trouxe até aqui — complementou De La Fuente.

Preferência por adversário?

Não há nenhuma manifestação de jogadores espanhóis sobre preferência de adversários. Contra os ingleses houve uma final recente da Eurocopa, em 2024, na qual a Espanha venceu o título, com triunfo por 2 a 1, também eliminando a França na semifinal.

Contra os argentinos seria uma decisão inédita em um grande torneio. Em março deste ano estava programada para ocorrer a Finalíssima, um confronto que reuniria os campeões da Europa e da América do Sul — Espanha e Argentina —, todavia, a partida foi cancelada pela situação política no Catar, local onde estava programado para ocorrer a decisão.

Despedida e olho no futuro

Deschamps deixará o cargo de treinador após 14 anos, e Mbappé seguirá como referência francesa. FRANCK FIFE / AFP

Do lado perdedor, a Copa do Mundo ainda não acabou para os franceses, pois resta a disputa do terceiro lugar, no sábado (18), contra o derrotado da outra semifinal. E há motivo para levar o jogo muito a sério.

Didier Deschamps encerrará um trabalho de 14 anos a frente da seleção. Foram duas finais e um título conquistado — em 2018.

— Estou totalmente comprometido e vou preparar a partida com os jogadores, com o objetivo de fazer tudo o que pudermos para vencer. Não conseguimos (vaga para a final), a decepção existe. É uma Copa do Mundo, mas não vou tirar o mérito do que fizemos bem — explicou Deschamps.

Nova era com Zidane

O substituto será Zinedine Zidane, que herdará uma grande geração de jogadores para trabalhar e a missão de manter a França entre as principais favoritas ao título em 2030.

O líder do grupo ainda será Kylian Mbappé, que não gostou da eliminação, mas sabe que o time não apresentou o necessário para chegar à final.

— O que fizemos foi indigno de uma semifinal de Copa do Mundo. Falhamos tecnicamente e taticamente — disse um dos artilheiros da Copa de 2026, com oito gols marcados.

Zizou não precisará realizar uma reestruturação como outros países necessitam. A base de jogadores deve ser mantida, com eles mais experientes, e novas promessas que seguem sendo reveladas em Clairefontaine devem agregar ainda mais talento a uma seleção que caiu, mas deixará de competir nos próximos anos.