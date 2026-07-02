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Duelo europeu
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Ainda sem empolgar, Espanha enfrenta a Áustria por uma vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Equipes entram em campo nesta quinta-feira, às 16h, em Los Angeles

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João Praetzel

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