Ainda sem empolgar, Espanha enfrenta a Áustria por uma vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Lamine Yamal é uma das esperanças dos espanhóis. Foto por ALFREDO ESTRELLA / / AFP

Uma das seleções cotadas para vencer a Copa do Mundo, a Espanha terá seu favoritismo posto à prova nesta quinta-feira (2), quando enfrentará a Áustria, às 16h, pela fase de 16 avos de final do torneio. La Roja segue invicta na competição, mas não empolgou nas três primeiras partidas do Mundial.

Embora ainda não tenha sofrido gols e tenha uma das melhores defesas da Copa, ao lado do México, o poderio ofensivo formado por Rodri, Pedri, Dani Olmo e Lamine Yamal ainda não convenceu. Uma das principais questões do técnico Luis de la Fuente é o departamento médico. O ataque é o setor mais afetado pelas lesões.

O atacante Nico Williams, que deixou a partida contra o Uruguai com uma lesão no músculo adutor da perna direita, deve ficar de fora do confronto. Víctor Muñoz e Yeremy Pino participaram do último treino antes do jogo e podem ser relacionados.

— A recuperação do Yeremy foi milagrosa. Não é nada grave. Ele treinou normalmente. O Víctor também treinou normalmente, mas não compete há algum tempo e, dependendo de como for a partida, veremos... E o Nico, graças a Deus, está com um leve desconforto. Isso o impede de jogar amanhã (quinta), mas estamos muito otimistas e, se tivermos a sorte de avançar na próxima partida, ele estará disponível — disse De la Fuente.

A dúvida do treinador está no meio de campo. Dani Olmo, Fabián Ruiz e Mikel Merino disputam a posição. A tendência é que o primeiro comece a partida desta quinta-feira. Foi com ele em campo que a Espanha teve qualidade na goleada contra a Arábia Saudita.

A provável escalação da Espanha para a partida tem: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal.

Os espanhóis também tentam quebrar um tabu. A última vez que a Espanha venceu um confronto eliminatório em uma Copa do Mundo foi em 2010, quando conquistou o título na África do Sul.

Já a Áustria busca surpreender o mundo e eliminar uma das campeãs do torneio. A campanha na fase de grupos não foi das melhores, e os austríacos garantiram a vaga no mata-mata com um gol nos acréscimos da partida contra a Argélia.

Dentro de campo, os europeus se apoiam em dois pilares técnicos. O zagueiro Alaba, do Real Madrid, e o meia Sabitzer, do Borussia Dortmund, tentarão conduzir o time às oitavas.

O técnico Ralf Rangnick deve mandar a campo Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Phillipp Mwene; Xaver Schlager e Nicolas Seiwald; Konrad Laimer, Romano Schmid e Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic.

Quem vencer irá enfrentar o ganhador do duelo entre Portugal e Croácia. Os dois europeus se enfrentam também nesta quinta, um pouco mais tarde, às 20h.

Ficha técnica de Espanha x Áustria

Competição : Copa do Mundo

: Copa do Mundo Fase : 16 avos de final

: 16 avos de final Data : 2/7

: 2/7 Horário : 16h

: 16h Estádio : SoFi Stadium

: SoFi Stadium Transmissão: a RBS TV, o Sportv, o SBT, a Globoplay e a Cazé TV vão exibir a partida