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Afinal, o que deu errado? Veja três motivos para a eliminação da Seleção nas oitavas da Copa

Mais uma vez, o Brasil fica pelo caminho em um Mundial para uma equipe europeia

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Marcelo Vicente

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