Adeus à Seleção: veja os números de Neymar com a camisa do Brasil 

Neymar fez um gol na eliminação do Brasil contra a Noruega. Odd ANDERSEN / AFP

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo ao perder por 2 a 0 para a Noruega neste domingo (5). Após a eliminação, Neymar fez uma forte sinalização de que se aposentará da Seleção Brasileira.

— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — declarou Neymar, em entrevista à GE TV, fazendo referência à sua estreia pela Seleção, em 2010, no MetLife Stadium, palco da eliminação diante dos noruegueses.

Depois de não ser convocado para a Copa de 2010, Neymar foi chamado para defender o Brasil nos mundiais de 2014, 2018, 2022 e 2026. Ele se tornou o segundo jogador brasileiro a disputar quatro Copas com a Seleção Brasileira e não ser campeão. O primeiro havia sido Thiago Silva.

Mesmo com a frustração de não ser campeão mundial, Neymar é o maior artilheiro da Seleção em todos os tempos, com 80 gols em 130 jogos, superando o antigo recorde de Pelé. Em Copas do Mundo, o atacante fez nove gols nos 15 jogos que disputou.

Neymar pela Seleção Brasileira

130 jogos

80 gols (recorde)

58 assistências

Em Copas do Mundo

15 jogos

9 gols

3 assistências

Os nove gols de Neymar em Copas

2014 - Croácia (2)

2014 - Camarões (2)

2018 - Costa Rica

2018 - México

2022 - Coreia do Sul

2022 - Croácia

2026 - Noruega