Adeus à Seleção: veja os números de Neymar com a camisa do Brasil 

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo ao perder por 2 a 0 para a Noruega neste domingo (5). Após a eliminação, Neymar fez uma forte sinalização de que se aposentará da Seleção Brasileira.
— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — declarou Neymar, em entrevista à GE TV, fazendo referência à sua estreia pela Seleção, em 2010, no MetLife Stadium, palco da eliminação diante dos noruegueses.
Depois de não ser convocado para a Copa de 2010, Neymar foi chamado para defender o Brasil nos mundiais de 2014, 2018, 2022 e 2026. Ele se tornou o segundo jogador brasileiro a disputar quatro Copas com a Seleção Brasileira e não ser campeão. O primeiro havia sido Thiago Silva.
Mesmo com a frustração de não ser campeão mundial, Neymar é o maior artilheiro da Seleção em todos os tempos, com 80 gols em 130 jogos, superando o antigo recorde de Pelé. Em Copas do Mundo, o atacante fez nove gols nos 15 jogos que disputou.
Neymar pela Seleção Brasileira
- 130 jogos
- 80 gols (recorde)
- 58 assistências
Em Copas do Mundo
- 15 jogos
- 9 gols
- 3 assistências
Os nove gols de Neymar em Copas
- 2014 - Croácia (2)
- 2014 - Camarões (2)
- 2018 - Costa Rica
- 2018 - México
- 2022 - Coreia do Sul
- 2022 - Croácia
- 2026 - Noruega
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