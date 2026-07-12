Acabou o pé-frio? Mick Jagger vibra com classificação da Inglaterra à semifinal da Copa

Além de marcar a primeira classificação da seleção da Inglaterra para uma semifinal de Copa do Mundo desde 1990, quando o time liderado por Gary Lineker e Paul Gascoigne foi derrotado pela Alemanha nos pênaltis, a vitória inglesa sobre a Noruega pode ter outro fato histórico: o fim da fama de pé-frio de Mick Jagger.

O vocalista dos Rolling Stones, de 82 anos, assistiu à partida ao lado dos filhos Lucas, cuja mãe é a apresentadora brasileira Luciana Gimenez, e James. E viu Jude Bellingham espantar o azar com dois gols e levar a equipe inglesa para a semifinal.

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Nas redes, a aparição de Mick Jagger havia sido encarada como um mau presságio para os ingleses.

Será que ele saiu antes? Bem, parece que não: nas redes sociais, Lucas postou uma imagem de Mick celebrando a vitória ao lado dele, com a mensagem "We f**k win".

Mas de onde vem essa fama?

Mick Jagger sempre foi um grande fã de futebol, e torce para o Arsenal. A fama começou em 1998, quando ele foi visto nas arquibancadas torcendo para a Inglaterra na derrota nos pênaltis para a Argentina.

Porém, em 2010, Jagger foi visto torcendo sistematicamente para equipes que foram derrotadas na África do Sul. Apoiou os Estados Unidos, que foram derrotados por Gana; a Inglaterra, que perdeu para a Alemanha; e o Brasil, eliminado pela Holanda.

Para completar, em 2014, Jagger estava no Mineirão para apoiar o Brasil contra a Alemanha. O resultado foi 7 a 1 para os alemães.

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