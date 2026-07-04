A viagem ao lugar onde o Brasil embalou para o Tetra

Quando embarquei para cobrir a Copa do Mundo de 2026, sabia que encontraria boas histórias. Algumas estavam na pauta antes do avião decolar. Outras apareceriam pelo caminho. A visita a Stanford foi uma delas.

Na manhã em que deixei o hotel, em San Francisco, cidade no oeste dos Estados Unidos, e entrei no carro rumo a Palo Alto, tive a sensação de que não faria apenas um deslocamento de pouco mais de 50 quilômetros. Era uma viagem no tempo.

O destino era o Stanford Stadium. Na verdade, ao lugar onde ele sempre esteve. O estádio que recebeu jogos da Copa de 1994 foi demolido em 2005. No mesmo terreno nasceu um novo, inaugurado no ano seguinte.

As arquibancadas e a fachada mudaram. Mas há lugares que parecem conservar alguma essência que a engenharia não consegue derrubar. Aquele terreno ainda parece carregar a aura de Bebeto e Romário, como se algumas histórias se recusassem a deixar o local onde aconteceram.

Caminhar pelo campus da Universidade Stanford é bonito por si só. Mas, para quem cresceu vendo aquela Seleção, cada passo parece carregar uma lembrança. E, de repente, as vozes começam a reaparecer.

Não pela memória, mas pelo resgate do arquivo da Rádio Gaúcha naquele jogo em que o Brasil venceu os EUA por 1 a 0, válido pelas oitavas de final – na data mais importante do ano para os norte-americanos, o Dia da Independência.

Ranzolin, Macedão, lauro, Silvio Benfica e Francisco Paulo Bisogno (D). Arquivo Pessoal / Agencia RBS

Corta para 4 de julho de 1994. O repórter Silvio Benfica acompanha a saída da Seleção de Los Gatos rumo ao Stanford Stadium.

No estádio, o narrador Armindo Antônio Ranzolin descreve outra corrida. Não a dos jogadores, mas a dos fotógrafos. Assim que entram no gramado, disputam os melhores ângulos. Também disputam uma Copa do Mundo particular, tentando registrar uma história que ainda nem aconteceu.

Sob um calor impiedoso, como os de hoje, os irrigadores trabalham sem parar. O comentarista Lauro Quadros observa tudo e registra um detalhe que parece simples, mas ajuda a desenhar aquele cenário: apesar da temperatura, o gramado estava "espetacular".

Antes de a bola rolar, Stanford parecia um pedaço do Brasil. O repórter Antônio Carlos Macedo descreve uma escola de samba transformando a entrada do estádio numa avenida improvisada. Os americanos tentam acompanhar o ritmo, sem muito sucesso, mas com enorme curiosidade. Sorriam, fotografavam, dançavam como conseguiam. Havia brasileiros fantasiados de Bill Clinton, Ronald Reagan, King Kong e até um irreverente "Tio do Samba", uma brincadeira com o Tio Sam, falando um português carregado de sotaque.

Romário ergue a taça do Tetra ao lado de Dunga. Daniel GARCIA / AFP

Enquanto isso, Porto Alegre vivia a expectativa. Da Esquina Democrática, o repórter Felipe Vieira descrevia uma cidade praticamente vazia. Restavam abertas apenas as agências bancárias, onde brasileiros ainda trocavam cruzeiros pela moeda que acabara de nascer. Durante a transmissão, Ranzolin lembrava uma curiosidade que hoje parece inacreditável: um real valia um dólar.

O Brasil inteiro parecia esperar pela mesma tarde. Pouco antes da partida, Parreira anunciava uma mudança importante. O meia Raí deixava a equipe. Mazinho entrava. O treinador, Carlos Alberto Parreira, explicava que não queria mexer na estrutura tática do time. Apostava no bom momento vivido pelo meia nos treinamentos e na manutenção do equilíbrio coletivo.

Do outro lado estava uma seleção que ainda engatinhava no futebol masculino. O zagueiro Alexi Lalas chamava atenção pelos cabelos compridos e pela barba ruiva que se tornariam sua marca registrada. No meio-campo estava Tab Ramos, protagonista involuntário de um dos lances mais marcantes daquela Copa do Mundo.

Antes do jogo, Antônio Carlos Macedo conversou com Dunga. Perguntou o que representava carregar a braçadeira de capitão da Seleção Brasileira.

A resposta atravessou o tempo. Para Dunga, pouco importava quem usava a faixa. O importante era o grupo.

Trinta e dois anos depois, conversei novamente com o capitão do Tetra. A essência da resposta continuava exatamente a mesma. Ele lembrou do estádio lotado, dos 84.147 torcedores, do calor, do feriado de 4 de julho, dos Estados Unidos jogando em casa e da expulsão de Leonardo. Mas resumiu tudo numa ideia simples:

– Dentro de campo, cabia ao Brasil resolver os próprios problemas.

Foi exatamente isso que aconteceu. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Leonardo perdeu a cabeça. Acertou uma cotovelada em Tab Ramos e foi expulso. Na mesma hora, Ranzolin exclamou:

– Lamentavelmente, o Leonardo perdeu a cabeça.

Lauro Quadros foi objetivo.

– A expulsão foi correta.

Durante mais de um tempo inteiro, o Brasil jogou com um homem a menos. Até que Romário apareceu. Naquele dia, pela primeira vez depois de sete partidas consecutivas marcando pela Seleção, ele não faria o gol. Mas algo muito importante também.

O Baixinho conduziu a bola pelo centro, enquadrou o corpo e encontrou Bebeto com um passe milimétrico, quase um lance de sinuca, rasgando a defesa americana. Bebeto dominou e bateu rasteiro. Um toque simples. Preciso. Gol.

Como quem apenas empurra a história para o lugar onde ela precisava estar. Eram 27 minutos do segundo tempo.

Na cabine da Gaúcha, Ranzolin transformou o alívio em narração. Depois de tanto sofrimento, dizia que o encanto estava quebrado. O Brasil avançava às quartas de final.

Bebeto correu até Romário, apontou para o companheiro, deu-lhe um beijo e declarou: "Eu te amo."

Talvez aquele tenha sido o jogo em que a Seleção começou a se transformar, definitivamente, em um time.

Mazinho se consolidava. Branco assumiria a vaga de Leonardo. O coletivo começava a falar mais alto. A dupla Romário e Bebeto encontrava seu auge. O Brasil ainda não encantava, mas começava a encontrar a própria independência em um dia em que a independência americana era celebrada.

Foi em Stanford que essa transformação ganhou forma. Ou talvez seja mais justo dizer que foi ali que uma equipe deixou de duvidar de si mesma.

Agora, às vésperas de mais uma disputa de oitavas de final, o futebol oferece uma coincidência curiosa. Outra vez o Brasil chega ao mata-mata tentando convencer um país acostumado a exigir espetáculo. Outra vez uma equipe em construção tenta descobrir exatamente quem pode ser.

Neste domingo, diante da Noruega, em Nova Jersey, bem distante da Califórnia, o desafio também será completamente diferente. Mas talvez toda campanha campeã precise de um jogo que mude alguma coisa.

Há 32 anos, esse jogo aconteceu em Stanford. Há estádios que guardam gols. Outros guardam títulos. Stanford parece guardar uma transformação. Foi ali que o Brasil deixou de procurar o caminho para o Tetra e começou, enfim, a percorrê-lo.

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