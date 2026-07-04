Copa do Mundo

Memórias da Seleção
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A viagem ao lugar onde o Brasil embalou para o Tetra

Uma visita ao Stanford Stadium reconta o jogo contra os EUA, no 4 de julho de 1994, que transformou uma time desacreditado em campeão do mundo

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Diori Vasconcelos

Direto de San Francisco/EUA

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