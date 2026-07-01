A situação de Raphinha para o jogo contra a Noruega

Raphinha sofreu uma lesão muscular na coxa direita no jogo contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos. Rafael Ribeiro e Nelson Terme / CBF,Divulgação

O técnico Carlo Ancelotti pode ganhar uma alternativa para o próximo jogo da Seleção Brasileira. O atacante Raphinha tem chances de ficar no banco de reservas na partida de domingo (5), contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O jogador já trabalhou no campo nos treinos de terça e quarta no CT do NY Red Bulls. Ele ainda não fez todos os movimentos normais, mas teve uma evolução considerável.

A comissão técnica da Seleção Brasileira sabe que Raphinha não terá 100% de condições no final de semana. Por isso a possibilidade de começar como titular contra a Noruega está descartada. Existe a chance de aproveitamento do atacante no banco de reservas para ser utilizado em caso de extrema necessidade.

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Se o Brasil avançar, o atacante deverá ter melhores condições no jogo das quartas de final, contra o vencedor do confronto entre México e Inglaterra, no dia 11 de julho, em Miami.