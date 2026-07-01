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A situação de Raphinha para o jogo contra a Noruega

Atacante já treina no campo e tem chance de ficar no banco de reservas nas oitavas de final da Copa do Mundo 

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Eduardo Gabardo

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