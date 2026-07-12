Copa do Mundo

Após vaga na semifinal
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A sinceridade do técnico da Inglaterra: "Ainda não atingimos nosso auge em termos de futebol"

Depois de vencer a Noruega nas quartas de final, Thomas Tuchel admitiu que o time inglês está melhor na mentalidade do que na parte técnica

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Rodrigo Oliveira

Direto de Miami Gardens

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