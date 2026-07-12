A sinceridade do técnico da Inglaterra: "Ainda não atingimos nosso auge em termos de futebol"

Bellingham marcou para definir classificação da Inglaterra. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Apesar da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, neste sábado (11) e da conquista da vaga na semifinal da Copa do Mundo, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel segue inconformado. Perguntado pela Rádio Gaúcha após o jogo se o seu time está crescendo na hora certa, o treinador discordou.

E admitiu que a equipe inglesa ainda não atingiu, nesta Copa, o seu ápice em termos de qualidade técnica.

— Nós ainda não atingimos o nosso auge em termos de futebol. Ainda não. Mas isso ainda pode acontecer. Temos três dias para nos preparar para a semifinal e sempre há uma oportunidade de melhorar — declarou o treinador, em entrevista na área de flash interview do estádio Hard Rock.

Para Tuchel, a classificação inglesa se deve a outros fatores que se complementam à questão técnica.

— Em termos de mentalidade, estivemos no auge o tempo todo, durante todo o torneio. Encontramos maneiras de vencer, e a união e o espírito são absolutamente únicos. E todo o mérito é dos jogadores, do grupo — completou.