A França enfrenta a Espanha, às 16h desta terça-feira (14), em Arlington, pelas semifinais da Copa do Mundo. Os franceses vêm de vitória sobre Marrocos, por 2 a 0, nas quartas de final.
A grande dúvida de Didier Deschamps diz respeito ao volante Tchouaméni. Ele ficou de fora nos dois últimos jogos. No entanto, a tendência é de que o meio-campista do Real Madrid retorne no lugar de Koné.
Assim, a escalação francesa deve ter Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e Rabiot; Doué, Olise, Dembélé; Mbappé.
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