A Espanha enfrenta a Argentina, às 16h deste domingo (19), em Nova Jersey, pela final da Copa do Mundo. Os espanhóis, que passaram pela França nas semifinais, querem o bicampeonato mundial.
A principal dúvida do técnico Luis de la Fuente está no meio-campo. Fabián Ruiz e Pedri disputam vaga ao lado de Rodri. No ataque, Nico Williams deve ser alternativa para o decorrer da partida, com Baena mantido no lado esquerdo.
Assim, a escalação espanhola deve ter Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal.
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